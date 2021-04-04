中韩外长会谈 韩国支持北京举办冬奥

中国国务委员兼外长王毅4月3日在福建厦门同韩国外长郑义溶举行会谈。这是郑义溶今年1月接任韩国外长来首次访华。

据中国外交部官网通报，中方支持韩方举办2024年江原道冬青奥会。韩方支持中方举办北京冬奥会。此外，双方也商定今年上半年举行新一轮两国外交部门高级别战略对话和首轮副部级外交安全2+2对话。

双方也同意尽早建立韩中关系未来发展委员会，启动两国建交30周年庆祝活动筹备工作。

在疫情防控方面，中韩同意就建立健康码互认机制、开展疫苗合作、进一步扩大两国“快捷通道”适用范围加强协调。韩方支持中方“春苗行动”计划。

双方也同意共同维护多边主义，推动区域全面经济伙伴关系协定早日生效，推进中日韩合作，携手应对气候变化。韩方欢迎中方提出加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。

双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见，增进了共识，都认为当前形势下，加强中韩战略沟通十分及时必要。

王毅在会面中表示，中韩两国是永远的邻居。两国率先建立抗疫合作机制，率先建立人员往来“快捷通道”，率先推进复工复产合作。两国关系经受住疫情考验，人民友好在共同抗疫中进一步增强。今年是“中韩文化交流年”，明年将迎来中韩建交30周年，两国关系面临深化发展的重要机遇。中方愿同韩方一道，共同以对话方式推进朝鲜半岛问题政治解决进程，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，共同捍卫多边主义，共同拓展和深化利益融合，推动中韩关系乘势而上，不断迈上新台阶。

王毅说，中方愿同韩方保持各层级密切沟通，加强外交部门战略对话，尽快启动中韩关系未来发展委员会，共同做好两国建交30周年纪念活动筹备工作。双方要继续用好联防联控和“快捷通道”机制，巩固和扩大两国抗疫合作成果。中韩经济高度融合，已成为利益共同体。中方愿同韩方加快发展战略对接和第三方市场合作，早日完成中韩自贸协定第二阶段谈判，重点加强5G、大数据、绿色经济、人工智能、集成电路、新能源、健康产业等领域合作，打造高质量合作伙伴。双方要努力扩大两国人文交流，深化相互了解和友谊。中方欢迎韩方派团参加北京冬奥会，愿同韩方一道推动区域全面经济伙伴关系协定顺利生效，携手应对气候变化挑战。

王毅表示，要维护半岛和平稳定，切实解决朝方合理安全关切，通过对话谈判建立半岛永久和平机制，实现半岛完全无核化，各方都应为此作出积极努力。中方愿同韩方保持沟通、扩大共识，期待韩方为此发挥建设性作用。

郑义溶表示，韩中两国地理相邻，历史文化相通，中国是韩国最大贸易伙伴和重要的战略合作伙伴，韩方高度重视发展对华关系。韩方祝贺中国共产党迎来建党100周年，希同中方密切高层交流，强化各领域合作，以韩中建交30周年为契机推动两国关系实现更大发展。韩中树立了国际抗疫合作的典范，韩方赞赏中方在疫情背景下为促进双方人员交流所作努力，希进一步加强两国后疫情时期合作。韩方致力于改善南北关系，实现朝鲜半岛无核化、建立半岛永久和平机制，感谢并期待中方在半岛事务中继续发挥重要作用。