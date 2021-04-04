范徐丽泰：港立法会不能有“揽炒派”

香港立法会前主席范徐丽泰指出，香港未来的立法会可以有反对派、民主派，但不能有“揽炒派”；她并指如果在立法会捣乱、恶意拉布，是损害香港繁荣稳定，但理性客观批评则没有问题。

据香港电台报道，也是中国全国人大前常委的范徐丽泰，今天在一个电视节目上表示，中国全国人大常委会修改香港选举制度是必须的。她认为，透过选委会产生的40名立法会议员，将与行政长官的理念较相似，某程度上达到行政主导，令政府施政更畅顺，而非如2016年选出的立法会议员拖政府后脚。

针对选委会产生的立法会议员候选人，要在五个界別要分別取得两个提名，范徐丽泰形容这项要求太简单；她并说，如果候选人没有足够提名，应该考虑是否参选。

范徐丽泰也说，民众所属的地方选区将有两名直选立法会议员，而选委会中同样有分区委员会及灭罪委员会代表，因此民众的想法不会没有人知道。

范徐丽泰接着提到，将来立法会可以有反对派、民主派，但不能有“揽炒派”。她强调，如果有议员在立法会捣乱、恶意拉布，是损害香港繁荣稳定，但理性客观批评并没有问题。

范徐丽泰也说，此次中国全国人大并无修改《基本法》第45条及68条，因此普选的目标并没修改；相信在修改选举制度后，香港会顺利发展。

香港选举制度改革方案上周二（3月30日）获中国最高国家立法机关的常设机关全票通过，周三（3月31日）起施行。随着香港政治重塑计划尘埃落定，港府计划今年12月举行立法会换届选举，明年3月举行特首选举。

根据修改后的新框架，分区直选出的区议员在特首选举委员会和立法会中的席位被取消，有大陆参政议政背景的人士则获得更多席位。



