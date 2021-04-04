环北京楼市惊现“膝斩” 2.5万人民币如今8000还送车位

清明假期，有房产大V在微博发文称，在环京地区的香河房价已经出现了“膝斩”。该大V举例称，曾经以2.5万元/平方米（人民币，下同，5122.4新元/平方米）出售的香河富力新城，清明推出特价房单价仅8000元/平方米，且买房就送车位。

据《中国证券报》报道，记者采访了该项目售楼处相关负责人得知，8000元/平方米的房源从春节过后就一直有，清明假期只是增加了供给力度，拿出一整个单元和其他尾盘房源在做优惠。即便不做优惠，楼盘正常售价也只卖到1万元/平方米出头。

记者对香河富力新城某销售人员李虹（化名）采访时获悉，目前入驻香河的开发商一共有八家大型房企，万科、富力、鸿坤、荣盛、孔雀城等知名开发商在香河的销售都受到限购和疫情的双重影响较为严重。从2020年初疫情暴发以来，香河地区的楼盘就基本处于严重滞销状态。“疫情期间，售楼处经常看不到人。”李虹指出，“所有开发商（在香河的项目）2020年可以说全部暴亏。”

李虹回忆说：“最艰难的是2020年，谁也没想到疫情会暴发。也没有想到，疫情对环京楼市销售会有这么大的影响。”2020年4月份售楼处才正式对外营业，5月份刚刚能看房，没想到6月份北京新发地二次疫情暴发，客户源再次断了。环京楼市基本全部指望北京购房者消化，本地确实没有多少需求。

李虹说，2020年12月，石家庄暴发了疫情，售楼处又全关了。所以整个2020年，香河本地的地产项目都是暴亏的。进入2021年，各大项目都加大力度宣传，期房、洋房、别墅，能送车位的都送车位，能做特价房的都拿出来做特价房。总而言之一句话，想尽一切办法实现销售、回款。

对于外地人在香河地区的房产交易情况，多个香河本地销售人员说：“大概是2020年6、7月份，北三县新房都可以正常给外地人网签、做贷款就已经不是新闻了。当地房管局是默许的。首套住房三成首付，都可以正常贷款、网签。从订房到交首付再到办贷款，再到网签交房，时间也就两个月左右。”

近期在香河购房的“北漂”一族王亮指出：“很多买房的人，都存在追涨杀跌的心理。万科的项目2017年最高点炒到接近4万，还要绑定车位才能销售。现在呢，精装修的房子也就1.5万左右，看房的人也寥寥无几。”

除香河地区外，记者观察到，北三县中最著名的燕郊也出现了价格腰斩。有购房者在高点买入燕郊房子后，由于前期贷款比例高，后期房价下跌，导致市场价不足偿还贷款，出现了“负资产”的情形。这类购房者甚至在社交平台广而告之：只要接手房子，偿还后续贷款，房子就白送。

对此，有房产观察人士说，目前，北三县价格相比2017年最高点价格已经出现了“腰斩”“膝斩”等价格大幅回落的情形，很多楼盘售价确实低于三四线房源，对于“北漂”一族有一定吸引力，但是，“房住不炒”的基调下，很难出现2016年、2017年那种环京一年翻一倍的走势。一旦过热，势必调控。比如，从目前出台楼市调控新政的地区看，一旦过热，调高限售期限、提高落户门槛等一系列政策将接踵而至。对刚需客户来说，目前价格还是可以的，但是也要权衡真实居住需求，比如通勤时间、周围配套设施，疫情常态化背景下购买项目的风险防范等等。