罗斯福号航母进入南中国海

美军密集在南中国海展开行动。美国海军“罗斯福”号（USS Theodore Roosevelt）航母打击群今天（4月4日）经由马六甲海峡进入南中国海。

据“南海战略态势感知”智库官方微博消息，AIS信号显示，北京时间4月4日上午8时，美国海军“罗斯福”号（USS Theodore Roosevelt）航母打击群经由马六甲海峡进入南中国海活动。

这个航母打击群包括“罗斯福”号航母、“拉塞尔”号（USS Russell）驱逐舰、“邦克山”号（USS Bunker Hill）巡洋舰。

这是“罗斯福”号2021年第三次进入南中国海活动。

军事媒体“Alert 5”4月4日也在推特（Twitter）官方账号上发布消息称，美国海军“罗斯福”号航母打击群正在经由马六甲海峡进入南中国海。

此前，美国海军2月9日宣布，“罗斯福”号航母打击群和“尼米兹”号航母打击群（Nimitz Carrier Strike Group）在南中国海进行了联合行动。

美媒当时分析称，这是美国总统拜登（Joe Biden）上任以来，在南中国海问题上表达的最明确、最强硬的立场。

中国外交部发言人汪文斌在2月9日的例行记者会上对此回应称，美国频繁派舰机进入南中国海活动，炫耀武力，不利于地区的和平与稳定。

中国国防部国防部新闻发言人任国强在3月25日的例行记者会上表示，中方一贯尊重各国依据国际法在南中国海享有的航行和飞越自由，但坚决反对以此为借口危害沿岸国主权和安全。