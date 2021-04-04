张文宏谈疫苗接种：大家觉得风险不在身边

上海市复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏4月4日在个人微博中，写下这样一段话。他认为，疫苗不接种成功，就无法彻底开放。针对疫苗接种犹豫现象，他直言，大家觉得“风险不在我身边”，对远方的风险不予关注。

据《北京日报》报道，云南瑞丽最近发生局部疫情反弹，在对此次疫情的处置中，瑞丽除了采取大规模核酸检测、社区封闭管理等已被熟知的防疫措施外，还提出将扩大冠病疫苗接种范围，尽快建立人群免疫屏障。此时，疫苗成为了控制局部疫情的新手段。

对此，张文宏说，过去主要通过非药物干预，进行核酸检测后，进一步精准地隔离，包括封城。但这次还进行疫苗注射，就属于使用了药物和疫苗等措施防控的策略，这种策略的优势非常明显，是防控突发性传染病的惯例。

张文宏说，中国对这一次云南瑞丽的疫情防控力度特别大，对本土病例零容忍，因为现在没有实施全员的接种到位，所以就必须零容忍，否则就会引发进一步的疫情的一个扩散。他写道：“我们是有能力清零本土病例的，但是这种持续地以牺牲我们的社会政治经济正常生活为代价的一个清零策略，事实上长远来讲是不可持久的。”

从3月24日起，国家卫健委每日在官网公布疫苗接种总数，截至2021年4月2日，各地累计报告接种疫苗13380.1万剂次。与此同时，各地也在实践中发现，普通人对接种冠病疫苗存在多样的观点。

对此，张文宏认为，疫苗接种犹豫的情况还是普遍存在，主要的原因是中国现在没有本土病例，大家觉得风险不在身边。 “这其实是人之常情，因为疫苗接种，事实上只是大家为了避免发生在身边的风险，对于远方的风险，其实我们人类从来不予关注 。”

虽然冠病疫苗的产能和可及性都在提升，但在中国较大的人口基数下，目前的疫苗接种率仅在4%左右，不仅距构筑免疫屏障所需的70%存在差距 ，也与某些发达经济体相比存在差距。

张文宏说：“世界上大的经济体接种的速度非常快，像以色列马上就要实现免疫屏障，英国也以非常快的速度在接种，它现在40岁以上的人群基本上已经完成了接种。美国总共也就三亿多人口，如果每天的接种400万剂，事实上达到免疫屏障也是指日可待。”

在张文宏看来，随着其他国家逐个建立起免疫屏障，世界范围内的疫情将会得到显著控制，世界将会重新打开。而届时，如果中国尚未建立起免疫屏障，将会面临更大的威胁。

张文宏指出：“如果疫苗没有接种成功，我们对于冠病疫情将继续保持对本土病例零容忍的态度。那么如果万一其他的国家不采取零容忍的态度，都全面开放，我们就会碰到一个非常大的问题，就是与世界交流之间的一个障碍，就是你不能彻底地开放。 ”

张文宏给出了自己的预期：“我们觉得明年的春天仍然还是有可能，世界的几个大的经济体之间会完成疫苗的免疫屏障，中国目前的接种的速度我觉得在明年的春天基本上也会完成疫苗屏障的一个建立 ，这个时候其实只需要彼此之间的一个谈判，谈判完成，我们就会找到一个非常好的互通的形式，所以希望大家对明年春天仍然怀有很深的期待。”