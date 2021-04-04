港警破史上最大宗可卡因案 涉案毒品市值逾9亿港元

香港警方今天举行记者会通报，警方于本月2日、3日分别在沙田区及秀茂坪区破获两宗贩毒案件，其中一宗检获共706公斤、市值逾9.35亿元（港元，下同，约1.62亿新元）的可卡因，为香港执法部门破获的历来最大宗可卡因案。

据中新社报道，警方指出，香港毒品调查科2日下午，于沙田一幢工厦外截查一名正在离开的本地男子，并于其手推车上的纸箱中发现150砖、重约165斤的可卡因。警方随后将其押解至上址工厦一个单位搜查，再发现450砖、重约495公斤的可卡因。

警方调查发现，部分毒品已被转到犯罪集团一个小仓库中，并锁定沙田区内另一私人住宅单位。翌日清晨，探员于该私人住宅大厦外再拘捕一名可疑男子，并在其租用的单位检获42砖、重约46.2公斤的可卡因。

行动中，警方共拘捕两名本地男子，当中19岁陆姓男子报称送货跟车，25岁的李姓男子报称兼职舞台技术员。两人被通宵扣查，并分别会被暂控一项贩毒罪，案件将于5日提堂。

警方表示，有别于将毒品藏于货柜偷运入境，这批毒品全部都用胶纸封好，同时检获多个仍未干的防水袋，相信原产自南美地区，由远洋船载到香港水域附近，近日才用快艇运上岸。

另一宗案件涉及秀茂坪的一个公屋单位。警方2日晚上，于该公屋大厦截查一名61岁本地男子，并在其身上搜出约1公斤冰毒。其后，探员将该名男子押至其公屋单位，搜出另外28公斤冰毒及400克海洛因砖。警方称，该批冰毒以茶叶包装作掩饰，与过往冰毒案相若，相信来自东南亚国家，而该集团已运作一段时间，相信部分毒品已流入市面。

据警方介绍，香港近年检获的毒品数量有上升趋势，其中大麻、可卡因、氯胺酮、海洛因及冰毒去年的检获量，按年上升一倍至七倍不等。多个国家在疫情之下限制客运，贩毒集团近期不再使用以蚂蚁搬家的少量多次方式贩运毒品，而是以不同伪装手法，将毒品藏在合法货品中偷运入境。

