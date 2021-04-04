中国清明档单日票房创新高

继今年中国春节档大火后，电影票房在清明档再度发力。

据第一财经报道，猫眼专业版实时数据显示，截至4月4日12时，清明档票房已达约4.05亿元（人民币，下同，0.83亿新元），其中《我的姐姐》上映三天，票房达2.44亿元；《哥斯拉大战金刚》上映10天，票房突破8亿元。

另外，数据显示，截至4月3日22时，清明档首日票房达2.95亿元，创清明档单日票房新纪录。

今年清明档电影有包括《我的姐姐》、《第十一回》、《明天会好的》等多部国产影片集中上映，电影类型涵盖剧情、喜剧、爱情、动画等。清明档票房再度大火，背后参与出品发行的上市公司将成为“大赢家”。

据统计，中国电影此次共参与了四部清明档电影的制作发行，猫眼娱乐则参与了三部电影。此外，横店影视近日在互动平台上表示，公司全资子公司横店影业将参与出品于4月2日上映的电影《我的姐姐》，为其第三出品方。

今年五一节将会有五天假期，群众观影时间跨度拉长，多部影片已经瞄准了“这一良机”。

截至4月4日，已经有11部影片定档五一，其中4月30日有五部电影上映，5月1日当天有六部电影上映，背后出品方包括中国电影、上海电影、阿里影业、华谊兄弟等，竞争激烈程度不亚于春节档清明档。

分析指出，中国国产大片不断刷新票房纪录，进口影片供给陆续恢复，中国电影行业迎来全面复苏。

中航证券认为，疫情低风险地区的剧院等演出场所、上网服务场所、娱乐场所接待消费者人数比例不再做统一限制，随着优质影片供给的增加，行业景气度有望回升。此外，受疫情影响积压的进口大片有望陆续上映，利好进口片引进方和发行方和观影渠道。