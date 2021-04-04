港前高官：港股容人民币交易巩固金融中心地位

香港特区政府行政会议成员、金融管理局前总裁任志刚4日在一个节目里提倡，港股市场可引入人民币作为交易单位，将有助人民币国际化，亦有助巩固香港作为国际金融中心的地位。

据香港中通社报道，任志刚指出，在香港股票市场每日有数千亿元的交投，为何不让人民币作为交易单位。目前50只恒生指数成分股的股票均在荧幕上显示买卖价，亦可显示人民币价格，让投资者或买卖股票的人多一个选择；认为若能做到这点，人民币国际化可多走一步，减少对美元的依赖，香港作为国际金融中心的地位也将更稳固。

任志刚还认为，虽然香港有超过2千亿港元（346.13亿新元）财政赤字，但家底厚，仍有9千亿港元财政储备可动用，相信可坚持一段时间，反而担心香港经常开支高过经常收入的结构问题，认为要清楚地解决好。

任志刚说，如果靠卖地增加收入，可能会带来房屋及民生问题，认为特区政府要多与持份者沟通，找出增加收入、减少开支的方法。香港应利用财政储备投资，例如注资2000亿港元成立一间负责填海的公司，每当有填海项目时，透过借贷等方式应付填海费用，减少政府总开支。

任志刚续称，难以估计中美关系会如何发展，但相信美国极不可能不让香港使用美元的，一旦港元钩不住一种货币，亦可与其他货币挂钩，但并非建议港元与美元脱钩，只是香港应有后备方案；还形容，联系汇率已实行38年，稳如盘石，认为港元与美元脱钩的机会极低。

任志刚相信，美国对香港实施的制裁，现在不会达到影响香港国际金融中心地位的程度，只是令“制裁”名单上的个人较为不便，相信美国不会将“制裁”对象扩大到机构或政府。