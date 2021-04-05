台交通部长：请辞是最基本责任 暂留只为善后

台铁408次“太鲁阁号”列车上周五（2日）发生重大伤亡事故，台湾交通部长林佳龙当天声明会负政治责任。他昨晚在社交媒体贴文，表明辞职是最基本的负责，留下的日子非恋栈，而是求能善后。

林佳龙昨晚11时左右在面簿写道，作为交通部长，他责无旁贷，当然必须承担起一切的责任，他会坚守岗位做好善后工作，在抢救的工作暂告一段落之际，不恋栈职位、负起完全责任，辞去交通部长一职。

林佳龙坦言，事故第一天他就已向总统及行政院长请辞。而这数日来的批评，他本应概括承受，做得不够好，改革的脚步不够快，必须接受社会批判。

他并说：“辞职是最基本的负责，我留下的日子不是恋栈，而是求能善后。我在现场看到的是不断湧入的民间救援力量，这股善念超越所有政治口水，我期盼台湾社会能走出伤痛，回归理性的国家政策讨论。”

台湾清明连假首日（2日），台铁408次太鲁阁号从新北市树林发车前往台东，9时28分行经花莲大清水隧道撞上一辆从铁轨上方边坡滑落的工程车；列车失控出轨，造成重大死伤，八节车厢目前还有四节车厢在隧道待拖离。

林佳龙提到，从得知消息到前往事故现场，他祈求上天眷顾，让乘客平安获救。然而，坏消息接着传来，每多一个罹难者，就多一个心碎的家庭，他内心只有更自责，更愧疚。

林佳龙表示，未来离开交通部后，也仍旧会把这些心情带着，持续用不同的方式，尽力抚平伤亡者和家属、以及全体台湾人的共同伤痛。“向每一位投入抢救的医护、警消与协勤、疏运的人员致谢。天祐台湾！”