BBC记者沙磊离华后 欧盟敦促中国确保新闻自由

英国广播公司（BBC）驻北京记者沙磊（John Sudworth），早前携家眷离开北京并搬到台湾后，欧盟指责中国骚扰外国记者。

BBC报道，欧盟称外国记者“工作受到持续骚扰和阻挠，正被赶出中国”，并敦促中国遵守其国际法律义务，确保言论和新闻自由。

中国的国际媒体机构数量正在减少。去年，中国驱逐了《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》等媒体的记者。

中国驻欧盟使团则发文回应欧盟指出，欧盟指责中国去年驱逐了至少18名记者。事实是，美国出于打压中国的政治目的，无故拒签延签20多名中国记者赴美签证，并驱逐中国60余名记者。中国对此不得不作出反应，这也是符合国际法的正当必要反应。

沙磊派驻中国大陆报道九年。他早前接受BBC节目视频访问时，证实自己人在台湾。对于转驻的原因，沙磊说，他针对新疆、香港及冠病疫情的报道对北京当局来说很敏感，在过去几年内持续受到压力和威胁。

沙磊说，他和报道团队无论在中国大陆哪里拍摄，都面临着监视、法律行动威胁、阻挠和恐吓。认识到留在大陆越来越难后，他决定前往台湾。

BBC上周报道称，沙磊和家人被大陆便衣警察一路跟踪到办理登机手续的大厅。他的妻子穆雷（Yvonne Murray）是爱尔兰公共广播公司RTE的驻大陆记者。

沙磊曾多次采访报道中国新疆人权话题。中国此前谴责BBC对新疆所做的报道，并于上个月将该公司旗下的世界新闻台（BBC World News）禁播。