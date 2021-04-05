中国辽宁号等六舰艇通过冲绳进入太平洋

日本防卫省统合幕僚监部昨天（4月4日）发布信息指出，中国海军辽宁号航母等六艘水面舰艇通过冲绳岛和宫古岛之间的海域驶向太平洋。

《环球时报》昨晚报道，据日本防卫省的公告称，前天（4月3日）上午8点左右，日本海上自卫队在长崎县男女群岛西南约470公里的海域，发现六艘中国海军舰艇向东南方向航行，分别为辽宁号航母，一艘仁海级导弹驱逐舰，两艘旅洋III级导弹驱逐舰，一艘护卫舰，以及一艘作战支援舰。

这六艘中国军舰通过冲绳本岛和宫古岛之间的海域向南航行，并驶向太平洋。日本自卫队派出P-1、P-3C巡逻机等收集重要信息。

《环球时报》指出，根据日本防卫省公开的现场画面显示，除了辽宁号航母，这支航母编队还包括055型南昌号万吨级大型导弹驱逐舰（101舰）、052D型成都号和太原号导弹驱逐舰（分别为120舰和131舰）、054A型黄冈号导弹护卫舰（577舰），以及呼伦湖号综合补给舰（965舰）。

据报道，辽宁号航母编队已经多次经宫古海峡进入太平洋水域，进行远航训练。在2018年5月，中国国防部新闻发言人任国强在例行记者会上曾表示，辽宁舰航母编队已经初步形成体系作战能力。

对于中国航母编队远航训练，中国海军新闻发言人高秀成曾介绍，根据年度计划安排，中国海军组织辽宁舰航母编队跨区机动，航经宫古海峡等开展训练，这是年度计划内的例行性安排，符合国际法和国际惯例。

