德防长：中国欲影响世界秩序

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）强调，中国是德国“非常重要”的经贸伙伴，但也认为中国想影响世界秩序。

据德国之声报道，克兰普-卡伦鲍尔在德国网络新闻媒体“编辑部网络”（RND）前天（3日）发布的采访文章中说：“我希望我们可以实事求是地看待中国。中国现在是、以后也是我们非常重要的贸易和经济伙伴。没有中国，我们也无法应对气候变化等人类面临的重大难题。”

克兰普-卡伦鲍尔也认为，中国是一个系统性和战略性的挑战。她说：“我认为，维吾尔人在中国受到的非人道待遇是在侵犯基本人权……我们是西方世界的一部分，必须确保人权的落实。”

“编辑部网络”记者接着问克兰普-卡伦鲍尔：“您的职位中包含防御一词。需要防御自然是因为有威胁。您是否可以在中国问题上解释这个词？毕竟直接的军事冲突看来是不会发生的。中国和北约也没有边界。”

克兰普-卡伦鲍尔回答：“与中国不同，俄罗斯及其武器储备对我们而言是一个非常切实的威胁，无论是常规武器还是核武器。然而，中国有一个非常宏伟的计划，即让本国军队成为世界上规模最大、最现代化的军队。而中国显然有影响世界秩序以及因此迫使弱国就范的诉求。我们，也就是欧洲和西方，不能当弱者。我不只是想谈论多边主义，我还想支持奉行多边主义的机构，并推动其发展。如果我们希望未来的世界如我们从民主的角度所希望的那样，我们就必须有所作为。

当被问及中国是否在追求世界霸权时，克兰普-卡伦鲍尔说：“中国是一个权利意识很强的国家，不仅在经济利益问题上，在处理周边国家关系是也是如此。”