王毅：不接受世界上的事只能一国说了算

中国外长王毅希望美国切实尊重中国的核心利益，“正确看待中国的发展”，并强调中国不认可这个世界上还有高人一等的国家，也不接受世界上的事只能一国说了算。

据新华社昨天（4日）报道，王毅于3月31日至4月3日在福建先后接待新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和韩国外长访华后，接受记者专访。王毅说：“大家都认为中国的发展壮大是历史必然，符合本地区各国的共同期待和长远利益，不可阻挡也不应阻挡。”

王毅称，参与会面的外长们都认为，面对全球化时代和后疫情时期挑战，中美两国在本地区应该多一些对话合作，少一些博弈对抗，履行好大国应尽义务，展现出大国责任担当。

王毅强调，中国愿呼应各方的期待，为此继续作出自己的努力，而中美对话应在平等基础进行。他说：“关于美方就对华关系反复提出的竞争、合作、对抗几个说法，中方的立场是一贯和明确的。如果要对话，中方的大门随时敞开，但对话应该在平等的基础上，以相互尊重态度进行。”

王毅表明，中国不回避竞争，但竞争应当公平公正，遵守市场规则，而不应下绊子、用强权，剥夺别人正当的发展权利。

他也强调，中国坚决抵制对中国内政的粗暴干涉，也“坚决反对凭借谎言和虚假信息而强行实施的非法单边制裁”。

王毅说：“中国不能妥协，因为我们坚守的是国际关系基本准则；中国无法退却，因为我们身后是众多的发展中和中小国家；中国当然也有权反击，因为我们必须捍卫国家的主权和民族尊严。”