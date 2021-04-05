王毅：中国与亚细安共同抵制疫苗民族主义

中国外长王毅强调，中国不搞疫苗外交，并将与新加坡探讨推进冠病疫苗生产、储运全链条合作。

据新华社昨天（4日）报道，王毅于3月31日至4月3日在福建先后接待新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和韩国外长访华后，接受记者专访。

王毅引述来访的一位亚细安国家外长称，中国不是搞“疫苗外交”，而是在展现大国担当。

王毅强调，中国和亚细安要坚持疫苗作为全球公共产品的属性，携手合作提高疫苗在本地区和全球的可及性和可负担性，要共同抵制疫苗民族主义，努力消除免疫鸿沟。

他说：“疫苗民族主义开始在全球滋生，占世界人口16%的富国获取了全球60%的疫苗，某些发达国家的定购量已超过本国人口的两至三倍。与之形成鲜明对照的是，许多发展中国家正面临严重疫苗短缺，不少国家甚至一剂难求，免疫鸿沟正在成为令人遗憾和不幸的现实。”

王毅也说：“我们一致同意加强疫苗研发和生产合作，中国和印尼、马来西亚等国将重点提升疫苗原液的灌装能力，中国和新加坡将探讨推进生产、储运全链条合作，中国和菲律宾将加强疫苗审批合作。我们将共同致力于打造区域疫苗生产和分配中心，为地区民众的生命安全和健康福祉出力，为彻底战胜新冠肺炎疫情、建设人类卫生健康共同体作出贡献。”