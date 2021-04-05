字节跳动指印度冻结银行帐户构成骚扰

中国的字节跳动(ByteDance)告诉印度一家法院，印度政府在调查可能的逃税行为时冻结其银行帐户的举措相当于骚扰，是不合法的。

据路透社报道，记者看到的一份文件显示上述信息。

今年1月，在新德里决定维持针对其广受欢迎的视频应用TikTok的禁令后，字节跳动在印度裁员。去年中印边境冲突后，TikTok被禁用。中国多次批评印度的举动，并表示怀疑这违反了世界贸易组织(WTO)规则。

3月中旬，印度当局下令花旗银行和汇丰银行的孟买分支冻结字节跳动在印度运营实体ByteDance India的帐户，调查该实体的金融交易。针对四个帐户被冻结一事，字节跳动已向孟买一家法院提出异议。

两名知情人士说，由于帐户冻结，ByteDance India的员工均未获得3月份的薪水。该公司告诉法院，它拥有1335名员工，其中包括外包人员。

在3月25日提交的209页法院文件中，字节跳动告诉孟买高等法院，当局在没有任何实质证据的情况下就对该公司采取了行动，并且也没有按照印度法律的要求给予事先通知。字节跳动认为，“在调查过程中冻结帐户相当于施加不当胁迫”。这是“对上诉人故意且不当的骚扰”。

印度商品和服务税情报总局以及对其进行监督的财政部周末没有立即回应置评请求。

这项税务调查的细节此前未经报导。文件显示，该税务机构去年告诉字节跳动，有理由相信该公司隐瞒了某些交易并申请了过多的税收抵免。

字节跳动不愿就其法院文件发表评论，但周二告诉记者，它不同意税务机关的决定。汇丰银行未予置评，而花旗银行则没有回应。

法院在周三的简短听证中拒绝立即给予字节跳动救济。下一次听证会定于周二。

该调查主要针对ByteDance India与其新加坡母公司TikTok Pte Ltd之间的在线广告交易和其它金融交易涉嫌逃税。TikTok未回应请求置评的电邮。