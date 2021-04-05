国民党团批“政府杀人” 要苏贞昌下台负责

国民党立法院党团今天（5日）针对台铁太鲁阁号严重事故提出多项疑点，痛批事故是“政府杀人”，要求交通部长林佳龙立即下台接受调查，行政院长苏贞昌也应下台负责。

据台湾《自由时报》报道，针对太鲁阁号事故，立法院国民党团今天宣布捐助100万元（新台币，下同，约4.7万新元）给花莲县、台东县政府救灾、抚恤。

立院国民党团书记长郑丽文指出，太鲁阁号事件凸显非常多管理疏失、人为错误，监督领导失当；对于肇事工程车空停在坡上的说法，郑丽文指出，有资深司机向她透露不可能空停，可能当时有人在操作，发生意外，工程车失控摔下边坡的可能性较大。

郑丽文表示，在2018年普悠玛事故后，行政院成立台铁总体检专案小组，但民进党败选后，时任行政院长赖清德下台，苏贞昌上任后对台铁体检不闻不问，专案小组不再运作，回到交通部，交通部又回到台铁局。郑丽文痛批，此次台铁意外是由多重原因及行政部门的怠惰导致。

郑丽文说，民众最不能接受的是，台铁内部幕僚在事发后第一时间居然讨论要甩锅责任给施工单位，要降低台铁局的负评，根本是“无血无泪”，相关责任必须追究到底。

国民党立委洪孟楷表示，立院交通委员会明天将邀林佳龙报告，国民党会要求成立调阅小组，检视相关工程明细、合约，看是否有包庇等行为，厘清意外是否可以避免。

国民党团首席副书记长陈玉珍批评说，太鲁阁号事故是“政府杀人事件”，是懈怠、不负责任的政府亲手拆散几十个家庭。

陈玉珍还列出10大疑点，包括工程车有无拉手刹车、行政院不核定台铁总体检报告有无内情、谁护航被列入黑名单的厂商投标等等。

国民党团总召费鸿泰则痛批，从总统府到行政院、交通部、台铁局“螺丝都松了”，总统蔡英文、行政院长苏贞昌、交通部长林佳龙绝不是无辜第三者，都是事件当事人，林佳龙应立即下台接受调查，苏贞昌也要下台负责。