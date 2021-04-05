中国招聘广告出现性别限制内容

中国法律规定雇主不得以性别为由拒绝聘请女性求职者，但中国不时有求职广告明确写道某职位只限男性或女性。国际人权组织“人权观察”中国部研究员王亚秋批评中国政府机构执法不力。

据香港电台今天（5日）报道，王亚秋粗略检视今年的中国国家公务员考试职位表，不少职位均写明只限男性或女性，更认为中国政府本身也违反法律。

人力资源管理跨国集团瀚纳仕（Hays）北京广州和深圳区域总监杰西卡·王（音译，Jessica Wang）认为，中国职场的性别歧视已减少，企业都较重视包容、平等及多样化。但偶然仍会有客户要求某些职位较偏好招聘男或者女，出发点只想做到企业多样化。

杰西卡·王说，她会建议客户考虑应征者的实力，而不应按性别做决定，但有时越想做到平等，却又引发另一种不平等待遇争议。

中国时事评论员吴强认为，中国职场及生活上都有严重的不平等，并认为国家未有推出法规，促进改善性别歧视。虽然中国近年来有较多与增加生育津贴、配偶侍产假等福利有关的讨论，但出发点是基于城市生育率下降，才愿意改善职场上因母亲角色带来的歧视，非出于做好两性平等。

中国《劳动法》规定，妇女享有与男子平等的就业权利。在录用职工时，除国家规定的不适合妇女的工种或者岗位外，不得以性别为由拒绝录用妇女或者提高对妇女的录用标准。中国《广告法》也禁止含有性别歧视的广告内容。