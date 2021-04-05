法记者撰文撑新疆却被指无其人

一名曾在中国中央电视台担任法语主播的法国记者，为中国环球电视网（CGTN）撰写支持新疆的文章后，却被法国媒体指文章作者是虚构人物。

CGTN法语版官网上个月28日刊登了由法国记者博蒙（Laurène Beaumond）撰写的文章《“我”的新疆：停止假新闻专横》（« Mon » Xinjiang : halte à la tyrannie des fake news）。

综合英国《卫报》和香港01报道，作者在文章中写道，她在她所知道的新疆，并没有看到西方媒体向她描述的新疆。CGTN在介绍这名作者时称，她在北京居住了七年，之前曾在巴黎的多个编辑部门工作。

然而，法国报章《世界报》（Le Monde）上周四（4月1日）声称，博蒙并不存在，也没有记录显示这名记者曾在法国工作。

中国外交部回应时反驳博蒙并不存在的说法，并说博蒙是一名独立撰稿人，在中国生活了很多年，曾多次到访新疆。

外交部发言人华春莹说：“她写的这篇文章记录了她在新疆的所见所闻和事实真相，有关观点是非常客观和公允的。”

法国另一份报章《费加罗报》（Le Figaro）随后证实确有其人，并与博蒙进行专访。

报道称，Laurène Beaumond是她的假名。博蒙说，自己曾是中国中央电视台法语台主播，曾于2011至2017年住在北京，并声称她使用化名是为了保护身份，因为“我在法国有好几份工作，而和CGTN的合作并非主要收入来源”。

博蒙说，她的确如同CGTN所写，曾在巴黎某所大学修读艺术史与新闻，并且也曾在一些报社实习，但她不愿透露媒体的名称。

博蒙说：“那篇文章从头到尾都是我写的，然后向CGTN投稿。我很担心我的安全，对我见闻迎面而来的攻击以及说我不存在的言论，让我很震惊。”她也指责《世界报》怀疑她并不存在。