网曝台铁出事后工程车司机在现场山坡观望 

台铁408次太鲁阁号撞上滑落的工程车出轨，造成重大死伤，肇事工程车所属义祥工业社负责人李义祥早前辩称将车辆停放在斜坡去巡查工地，但有台湾网民发布照片称，事发后李义祥就在山坡上观望，直指其说谎。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，李义祥前天被花莲地方法院裁定50万元（新台币，下同，2.36万新元）交保，花莲地检署随即提出抗告，花莲高等分院昨天裁定李义祥撤销交保，发回地方法院重裁，法官裁定羁押。

台湾媒体早前报道，李义祥曾声称当时将车辆停放在斜坡，就去巡查工地，之后听到远处“砰”一声巨响，向下方探看才发现车子掉落到铁轨上。

昨天下午，台湾知名网络论坛PTT传出一则推文，附有事发现场照片。有网友自称是坐在第一车厢的408车次列车乘客，列车出事后拍照，拍到李义祥与另一名工人站在山坡上，“当时看照片本来以为李是来救援的”。

这位网民说，列车9点28分撞击后，他9点49分拍下照片，李义祥正往下方列车方向看去，“当下不知道他是谁，结果看新闻才知。”

据报道，贴文者的哥哥随后又向媒体提供更多照片，指当时弟弟花了一段时间才脱困，还能够拍到这些人在场的照片，这代表李义祥一行人停留很长一段时间。

照片贴出后，不少台湾网民认为这有利于调查进行，纷纷留言“快给检方”、“感觉就是偷施工”、“高调啊！这个是在场证明啊”，还有人称，“刚刚把推文寄给花莲地检署了”。

花莲地检署检察长俞秀端今天上午证实，经查当天确实不只李义祥一个人在工地现场。

俞秀端说，检方掌握相关的证据资料并努力追查，目前尚未得知这些人的确切姓名，呼吁民众提供现场照片或姓名给地检署，以利后续侦办。