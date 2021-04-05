台湾403处威权象征已处置

据《自由时报》报道，台湾促进转型正义委员会最新统计，截至今年3月31日止，全台公共空间之威权象征完成处置与同意处置，合计403处，前次2020年8月底的统计结果是360处。

报道说，台湾国防部、教育部、退辅会三部会清除威权象征进度持续落后；国防部、教育部所辖的410处威权象征，目前处置进度不明，仍未完成统计。

据调查，在已回覆的全台威权象征数量上，合计537处尚未处置，其中包括总统府主管的威权象征四件，所在地均为大溪陵寝。

在已同意处置的威权象征方面，立法院中部办公室一座蒋介石铜像，因位于原台湾省议会园区内，立院已同意处置，目前送件审查是否于文资范围内；考试院所辖“中正楼”等三处命名空间、两座铜像，也同意处置。

台湾内政部辖下14处威权象征，包含五处命名空间、九座蒋介石等铜像，已同意处置12件，其中东沙群岛“原中正堂”由内政部管辖，已改名处置完毕。

在未处置方面，经济部有两件威权象征未移除，属于经济部水利署北区水资源局所管，伫立于石门水库大坝旁，造型特殊的长袍马褂巨型蒋介石铜像，目前未清除，游客购票进入风景区内可见。

另外，故宫博物院有一座蒋介石铜像尚未处置，农委会则有两处未处置。

台湾文化部主管的13处威权象征中，一处为白色恐怖绿岛纪念园区内的蒋介石铜像，其余均属于中正纪念堂，目前有12处未处置，至于外界关注的中正纪念堂转型，促转会预计4月提出后续处置建议方案。



