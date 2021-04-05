港媒：有店家公开贩售反修例抗争装备

香港反修例抗争的一系列活动虽然已经结束，但不少激进抗争者仍保存大批攻击性武器等“抗争物资”，而且也有人疑以低价向他们收集有关“物资”，并经“楼上铺（设在大楼内的商店）”和网店转售图利。

《星岛日报》今天在报道中披露上述消息，并称该报发现其中一家“楼上铺”不仅出售可以致盲的雷射笔、刀具、防毒面罩等，也出售印有“光复香港，时代革命”等襟章。

此外，该店出售的一些防毒面罩属于香港《进出口（战略物品）规例》管制清单中的战略物品，店主没有展示官方发出的进口或出口许可证，加上产品没有包装和任何说明文字，来源成疑，可能是抗争者非法从外国网站订购获得。

据报道，这家“楼上铺”也出售反映反修例政治诉求的物品，比如印有“光复香港，时代革命”、“五大诉求，缺一不可”、“Hong Kong Independence Armed Force（香港独立武装部队）”和黑色香港特区区徽等襟章。

此外，该店有售多款露营、远足常用的万用刀，以及犹如伸缩警棍、金属制造的验楼棒，也有出售野外枪战（war game）装备，包括可加装钢板的战术背心、头盔、面罩、护肘及护膝等防具；报道指出，虽然出售这些物品并不违法，但因过往经常被激进抗争者使用，店家显然有特別用意。

《星岛日报》引述香港大律师陆伟雄说，管有或出售相关物资却没有合理解释，或已违反《藏有攻击性武器》或《藏有工具可作非法用途》，出售者和购买者都可能违法。

但他解释，不能单靠物件判断买卖者违法与否，视乎双方在使用目的有否合理解释和合理权限。例如，民众持有刀具，以刀具辅助烹饪是合法，但若以刀具伤人则触犯法例，而出于政治目的也可能违法。

至于店内管有和出售“光复香港，时代革命”等徽章，陆伟雄指出，这有可能违反《香港国安法》，但要视乎出售意图。

报道引述警方表示，个別活动会否触犯《香港国安法》，须视乎其相关情况，包括事实、相关的行为和意图、所得的证据等因素而定，并会根据相关法律处理。警方不会就个別情况作出评论。