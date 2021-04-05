台卫福部设台铁事故捐款账户引质疑

台铁太鲁阁号408车次发生重大死伤事故后，台湾卫福部设立赈灾专户接受民众捐款，被台湾网民质疑不合理。台湾总统蔡英文强调，所有的赔偿支出都不会来自爱心捐款，同时也宣布捐出一个月所得到赈灾专户。

综合台湾中时电子报及《自由时报》报道，台湾网民在网络贴文，列举四个不合理之处，质疑卫福部凭什么成立捐款专户。网民认为，第一、这次事故，受伤民众理应接受出事单位的医疗服务及费用赔偿；第二、死亡者及受伤者理应领取出事单位的保险公司赔偿；第三、现场救援人员及出事家属在花莲没地方住，都有花莲旅行公会提供免费旅馆住宿；第四、台铁铁路抢修工程也应由台铁自付认列支出，既然都有赔偿管道，那卫福部是要接受什么捐款？

贴文在网上反响强烈，台湾民众纷纷转发、分享，有人批评说，“不怕出事，出事都花老百姓的钱赔偿，这是早已有的坏习惯"、”有政府会做事，超前部署来捐款“、”真的奇怪，别人犯错、全民捐款，捐什么啊“，台湾交通部前部长叶匡时也分享了这篇贴文。

对此，蔡英文今天在面簿回应称，卫生福利部依法成立赈灾专户，是希望将大家的爱心以公开透明、专款专用的方式，协助事故的伤者及罹难者家属，在后续医疗、复健、生活上，有多一份的支持。

蔡英文强调，“政府该负责的事项，都会由政府预算办理。相对应的事故责任，目前也由检调厘清中。所有的赔偿支出，都不会来自爱心捐款。”另外也会捐出一个月所得到卫福部赈灾专户。

卫福部今天则解释说，民众的捐款是用于伤者医疗、复健、生活重建与家庭的经济支持，未来也会每月公开捐款统计以及用途，以厘清外界疑虑。

卫福部社工司副司长苏昭如表示，之所以设立赈灾专户，是因为接到许多民众的询问，盼能有官方的捐款平台，因此才决定在4月3日开放民众用既有帐户捐款。