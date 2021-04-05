云南逾1500名缅语翻译投入防疫

云南瑞丽发生疫情后，云南省、德宏州、瑞丽市三级外事系统立即启动应急预案，招募缅语翻译志愿者投入防控工作。

据中通社报道，截至目前，共有1546名缅语翻译志愿者投入核酸采样、流调溯源、转运救治和疫苗接种等各项防控工作。

根据云南省卫健委网站发布的消息，云南省4月4日新增本土确诊病例15起，其中四起为中国籍，11起为缅甸籍；新增无症状感染者五人，其中三人为中国籍，两人为缅甸籍。这些确诊病例和无症状感染者均为瑞丽市对重点人群和密切接触者核酸检测中发现。

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友近日表示，从这几天瑞丽市政府开展的措施来看，特别是过去几天核酸检测发现病人的数量，疫情在较早时期就被发现，总体疫情规模不会太大。

此外，针对很多中国网民关心的五一长假期间，是否可以正常安排出行问题，吴尊友说：“我认为是可以的，因为总体疫情比较好，但是有两点需要注意。第一，随时注意疫情的动态变化；第二，只要是出行，在交通人员密集、通风不好的地方，一定要坚持戴口罩，要坚持勤洗手。”

云南截至4月4日有51起现有确诊病例，其中48起为本土案例，其余为境外输入；56名无症状感染者，其中境外输入19名，本土37名；均在定点医疗机构隔离治疗和医学观察。

