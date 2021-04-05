特斯拉交付量超预期 得益于中国需求强劲

特斯拉今年第一季度电动车交付量远超预期，显示首席执行官马斯克对中国和欧洲市场的押注已经开始获得回报。

据彭博社报道，马斯克正在借助全球布局来帮助提高特斯拉的生产和销售。特斯拉第一季度全球电动车交付量达到18万4800辆，远超彭博社调查分析师预估均值16万9850辆，并且比去年第四季度交付量高出约4000辆。

特斯拉第一季度表现无疑是“精彩的本垒打”，Wedbush的Dan Ives在上周五的研究报告中写道。“我们认为中国和欧洲表现尤其强劲，强劲的开局令特斯拉全年交付量有望超过85万辆。”

报道指出，马斯克正在大举开拓中国市场，与本土电动车初创公司以及大众汽车等老牌车企展开竞争。今年中国汽车销量有望实现2017年以来首次增长，中国总理李克强上月在全国人大会议作工作报告时表示，政府将鼓励“稳定增加”汽车消费，增加充电桩、换电站等设施。

Jefferies的分析师在研究报告中指出，特斯拉的业绩与其他车企形成鲜明对比，一些汽车制造商销售下降，部分因为芯片短缺问题，特斯拉“股价应该会对第一季度交付数据做出积极反应”。

特斯拉股价去年飙升了700%以上，而今年以来截至4月1日，其股价下跌约6%。

“Model Y在中国市场大受欢迎令我们倍感鼓舞，我们正在迅速向满负荷生产挺进。”特斯拉在声明中称，新款Model S和Model X“也尤其受到欢迎”，并补充称正处于提高产能的初期阶段。

