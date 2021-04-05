中国航司推出随心飞机票却出现兑换难情况

中国多家航空公司自去年起推出“随心飞”服务，让顾客能在一段时间里、一定条件下，不限次数飞行。然而，随着大家出行增加，不少消费者发现，“随心飞”机票特别不好换，投诉也难。

据中国央视财经今天（5日）报道，从去年6月开始，东航、国航、南航、海航等中国多家航空公司相继推出“随心飞”类机票套餐服务，产品一经推出，销售异常火爆，一度还造成了线上拥堵。顾客只需花费3000、4000元（人民币，下同，615、820新元），便能购买到“随心飞”机票套餐服务。

央视财经在采访多名购买“随心飞”产品的消费者后发现，兑换机票数量不透明的情况在多家航空公司普遍存在。消费者买的时候以为能随心飞，换票的时候却发现都没票。

消费者施先生说：“协议只有五一节那一天不要用，4月30日和5月2日、3日、4日、5日都应该是能用的，但是我现在直接点进去查询的时候，航班都不显示出来了。不从随心飞平台进去，直接查询航班，航班就是有的。”

另一名消费者蔡先生说：“与南方航空宣传完全不符，它宣传是不限地点、不限时间。周末出行或者节假日左右出行基本上兑不到票，不可能的。说每天提供不少于2万个座位，这2万个座位是怎么安排的，只有南航自己系统查询才知道。”

在使用过程方面，个别消费者还发现，一旦自己预订的航班取消或者延误，即使完全不是自己的责任，也要算作消费者违约，甚至被直接取消“随心飞”的资格。

不少消费者申诉，使用“随心飞”产品时，一旦出现纠纷需要投诉，人工客服难拨通，投诉不受重视。

其中一家推出“随心飞”服务的航空公司首都航空客服解释，他们的无限飞兑换机票产品，一趟航班上只有20个名额，一旦兑换已满，其他消费者就无法继续兑换。在网络投诉平台上，与关键词“随心飞”有关的投诉就超过了400件。

民航业内人士分析，2020年冠病疫情严重时期，航空公司推出“随心飞”类产品，对稳定现金流，回笼资金起到一定作用，但这类产品本质上是“赔钱赚吆喝”。这些产品的平均客单价大约在800、900元左右，用户飞个三、四次就回本了，但对航空公司来说，用户飞得越多，公司亏得越多。

北京盈科（杭州）律师事务所律师方超强说：“设定产品的过程中，产品设计不够科学、细致，留了很多争议的空白点，留给航空公司有操作空间。这个操作空间有可能是暗箱操作，也有可能是消费陷阱。”