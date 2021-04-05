中国大使：“洪森不打中国疫苗会惹怒中国”说法无稽

柬埔寨首相洪森此前宣布因年龄原因不接种中国国药冠病疫苗而打阿斯利康疫苗，有人认为会惹怒中国，中国驻柬埔寨大使王文天表示，这种说法完全是无稽之谈。

据中国外交部网站消息，王文天4月1日接受柬埔寨当地主流媒体巴戎电视台专访时说，洪森首相接种疫苗后，中国驻柬使馆在脸书上发帖专门表示祝贺。

王文天表示，中国有句俗话叫做“不管白猫黑猫，能够抓住老鼠就是好猫”，不论是中国疫苗还是其他疫苗，只要能帮助柬人民抵御病毒侵袭，都是可以接受的，“接种何种疫苗完全是个技术问题，不应该将其政治化“。

对于有人声称中国疫苗会危及生命，并质疑柬政府利用中国疫苗屠杀柬埔寨人民，王文天回应说，中国疫苗的安全性、有效性得到了广泛和充分的验证。目前已有70多个国家相继授权使用中国疫苗。中国国内累计报告接种人数近1.2亿剂次，柬国内也有十几万人接种了中国疫苗，并未发现有严重不良反应案例。

他指出，“事实胜于雄辩”，中国疫苗是否安全有效，事实最终将证明，“关于柬埔寨政府利用中国疫苗杀害柬埔寨人民的质疑完全是胡说八道，不值一驳”。

对于中国政府为何“尽心尽力帮助柬方”以及最先向柬提供疫苗援助，王文天表示，中柬是铁杆朋友和命运共同体，在中国抗疫最困难的时候，西哈莫尼国王和莫尼列太后两位陛下慷慨解囊，洪森首相冒着大雪逆行访华，武汉收到的第一批外国援助抗疫物资就来自柬埔寨，柬发生疫情后，“中方投桃报李，都是两国‘铁杆’情谊和命运共同体的应有之义”。