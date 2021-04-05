香港一患癌者去错地点误打科兴疫苗

香港一名患血癌外籍男子上月预约打复必泰（BioNTech）疫苗，但去错同区另一所打科兴的接种中心，结果误打科兴疫苗。

据《南华早报》报道，一名55岁患血癌的男子阿拉迪斯（David Allardice）预约了3月18日在晓光街体育馆打复必泰疫苗，但去错打科兴疫苗的九龙湾体育馆，并称职员没为他核对预约，结果接种了科兴疫苗。

阿拉迪斯说，因为有病在身，他在打针之前咨询过医生，最后决定选择复必泰，因为复必泰的有效性比科兴高。

据星岛日报报道，官涌疫苗接种中心医务总监郭宝贤表示，阿拉迪斯与接种中心都有责任。

郭宝贤在电台节目上表示，由登记到接种疫苗，有多重关卡确认接种者的身份及接种的疫苗牌子。他认为是相当大意才会出错。他也说，接受注射的男子也没有留意是自己接种那一种疫苗，所以认为接种者与接种中心都有责任。

政府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇表示，相信这是很个别的事件，强调接种中心的工序很严谨，他不担心同类事件会重复发生，但有关员工需提高警觉性。

香港政府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌说，据美国疾控中心建议，若癌症患者病情控制稳定，例如完成化疗及白血球指数上升可接种疫苗，理论上打科兴或复必泰疫苗都可。他建议该男子如期接种第二剂科兴疫苗。

香港政府发言人也表示，会与接种者跟进打第二剂科兴疫苗，并对事件感抱歉。

