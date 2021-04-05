清明祭祖引火灾  中国多人被刑拘

今年清明节期间，中国已有数人因祭祀祖先、用火不慎引发火灾被警方拘留，其中情节严重者被刑拘。

据澎湃新闻报道，广东省汕尾市鲤鱼尾山前天发生山火，汕尾市公安局城区分局森林警察大队侦查锁定一名嫌疑人。嫌疑人林某在鲤鱼尾山扫墓时，乱丢烟头引发山火，嫌疑人当天投案自首。

内蒙古锡林浩特市公安局昨天也通报一起类似案件。通报称，3日10时许，王某某在白音锡勒一牧场祭祀时焚烧纸钱导致周边草场起火，草场烧毁面积达900余亩，王某某被行政拘留。

广东普宁市公安局微信公众号“普宁警讯”前天发布警情通报称，该市高埔镇梅星村荷树角村一山地发生山火，过火面积151.2亩。经查，山火系男子郑某康及其家人因祭祖焚烧蜡烛、“纸钱”等物品失火导致。目前，郑某康及其母因涉嫌失火罪被警方刑事拘留。

“普宁警讯”昨天再发通报称，3日，又一名因上山祭祖点燃香烛而引发山火的犯罪嫌疑人被刑事拘留。犯罪嫌疑人黄某銮在明知禁火令的情况下，在池尾街道新丰村一山林半山腰处祭拜先祖时，仍用打火机点燃香烛进行祭拜，引发山火蔓延。

四川攀枝花市公安局东区分局2日发布消息称，东区分局东华派出所1日晚接报，辖区龙珠路龙箐大桥下方发生火情。警方调查发现，火案系人为导致，现场也发现了焚烧纸钱、香烛的痕迹。警方于次日凌晨将嫌疑女子抓获。

该起火案导致龙箐大桥下方边坡过火面积100余平方米，周边部分通讯线路、煤气管道受损，犯罪嫌疑人杨某某已被警方刑事拘留。