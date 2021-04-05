下午察：爱国者变韭菜？鞋贩子转战中国国产鞋市场

由于不满跨国企业抵制新疆棉花，中国爱国民众为了支持国货，纷纷下单李宁、安踏等知名中国品牌。然而，疯狂的鞋贩子也转战国产球鞋市场，使得球鞋暴涨的消息充斥社交媒体，不得不让人感慨，投机者让爱国者变成了韭菜。

据《中国证券报》等媒体报道，中国清明小长假期间，“国产鞋遭鞋贩子炒作身价暴涨”冲上微博热搜。社交网站上，还有多地网友反映，李宁、安踏等中国国货品牌线下店人流量较大，甚至需要排队进入，想买国产鞋子不是断码就是压根没货。

更夸张的是，一些限量版球鞋的溢价幅度令人乍舌。潮流网购社区平台得物上搜索发现，李宁韦德之道7 wow7 The Moment超越限量款，41.5码最高售价为2万9999元（人民币，下同，6151.5新币），相比发售价1699元涨近17倍，购买数据达270条。

李宁韦德之道4全明星银白款则仅有42码，售价高达4万8889元，相比售价仅1499元，涨幅达31倍。

目前上述两款球鞋均已下架，但原因为何不得而知。最近购买记录显示，李宁韦德之道7 wow7 The Moment超越限量款的交易价格，大多在8989元到1万零499元之间，溢价大约五倍至六倍。韦德之道4全明星银白款则没有成交记录。

一度溢价17倍的李宁韦德之道7 wow7 The Moment超越限量款已经下架，原因不得而知。（得物截图）

在微博上，炒鞋者转战国货的消息引发网友的大量吐槽。有网友哭穷道：“没想到以后连国产鞋都穿不起了”，也有网友认为不值这个价，更有人呼吁“大家都别买”，让炒鞋者砸在手里。

中国官媒《人民日报》发表《消费爱国心炒鞋，邪气必须狠刹！》的文章指出，无底线炒鞋，导致国产球鞋价格飙升，特别是一些爆款鞋出现了一鞋难求的现象，消费者要么买不起，要么买不到，从某种程度上讲，可以说是在消费广大消费者的爱国心。

文章更指出，被薅羊毛的除了消费者，还有经销商。鞋贩子买断尺码、配色，市场价逐渐就是他们说了算，和经销商和品牌商没了关系。而且，通过非正常手段把国产球鞋的价格升到畸形地步，脱离了国产球鞋的真实价位，最终伤害整个行业。

文章呼吁监管部门坚决出手，生产商家也要随机应变增加供应量等。

热潮褪去谁来接盘

鞋贩子现在让部分爱国者变韭菜，说不准自己以后也会烧到手。

这是因为国际品牌目前在中国二手鞋市场中仍占据着难以撼动的地位。等到新疆棉事件的风波逐渐平息，难说现在高价进中国国货的鞋贩子，会不会因无法出手而将货砸在手里。

二手潮牌交易平台StockX最新公布的报告显示，Nike旗下的Jordan蝉联最受欢迎的二手球鞋，Nike、adidas和Converse分别排名第二、第三和第四名，第五名为New Balance。2020年StockX平台访问量超过2亿，活跃买家同比增长逾90%，商品总销售额为18亿美元。

上述榜单的前五名，并没有见到中国国产品牌的身影，可见在二手鞋市场中，国际品牌占据着难以撼动的地位。

耐克本身还是球鞋文化的发源人。据一鸣网报道，在1985年，耐克首次发布以Michael Jordan命名的AIR JORDAN系列球鞋，引发人们对AJ球鞋的热捧，产生了一批热爱和收藏球鞋的人。随后各大品牌为制造稀缺性，给球鞋赋予收藏价值，开始限量供应球鞋，催生巨大的二级市场。

虽然新疆棉花事件发生以来，部分中国消费者因不满耐克和阿迪达斯等外国牌子，而转向购买中国国产品牌李宁和安踏等，但是政治事件的影响正在迅速褪去。

早在3月25日，耐克因卷入新疆问题而被代言人王一博叫停合作、股价大跌的时候，其天猫官方旗舰店的新款球鞋Air Jordan和Dunk Low依旧瞬间售罄，售价为1399元和699元的球鞋开售后迅速被抢光，仅女鞋的预约抢购人数就超过34万人。

也曾有市场传言指，潮流网购社区得物App将下架耐克产品，后来被得物否认。但部分用户反而因为下架消息而加速抢购，导致该平台Nike球鞋交易量激增。“得物崩了”还一度冲上微博热搜。

由此可见，耐克等国际品牌在二手鞋市场依旧深受欢迎，中国国产鞋的炒鞋热潮可能只是昙花一现。

值得警惕的是，“炒鞋”市场具有价格波动剧烈、缺乏监管等现象，是极其危险的资本游戏，一夜暴富的传说背后，是更多人的亏损。散户、小贩，乃至很多没有收入的学生很容易被裹挟其中，成了“活韭菜”。

正如中国央视的评论文章指出，不管是炒洋品牌也好，还是炒国货也罢，炒鞋本质上都是投机行为，是击鼓传花式的资本游戏。应该让“鞋穿不炒”成为社会共识，让球鞋潮流回归文化本身。