王毅警告日本“不要把手伸太长”

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（5日）同日本外相茂木敏充通电话时说，希望日本作为独立自主国家，客观、理性看待中国的发展，而不是被一些对中国持有偏见的国家“带节奏”。他还警告，日本作为近邻，要对中国的内部事务保持起码的尊重，“不要把手伸得太长了”。

据中国外交部网站报道，王毅表示，面对复杂的国际形势，中日作为长久的近邻和世界第二、三大经济体，理应顺应时代潮流和国际大势，相互尊重、彼此信任，互利合作，共同为本地区和世界的和平与发展事业发挥积极作用。双方应珍惜和维护中日关系来之不易的改善发展大局，坚定贯彻落实习近平主席和菅义伟首相去年通话达成的重要共识，恪守中日四个政治文件原则和精神，确保两国关系不折腾、不停滞、不倒退，不卷入所谓大国对抗。中方希望日本作为独立自主国家，客观、理性看待中国的发展，而不是被一些对中国持有偏见的国家“带节奏”。

王毅说，日美有同盟关系，中日也签署了和平友好条约，日本同样有履行条约的义务。中方愿同日方持续推进务实合作，相互支持对方办好东京奥运会和北京冬奥会，以今明两年中日文化体育交流促进年和明年中日邦交正常化50周年为契机，努力改善两国国民感情，把一个稳定、健康的中日关系带入下一个50年。

茂木敏充表示，日中互为近邻，日中关系保持稳定发展对两国和地区乃至世界都非常重要。日美同盟不针对特定第三方，日方高度重视对华关系，确保日中关系稳定发展的态度没有变化。日方愿同中方保持沟通，加强对话，增进互信，妥善管控分歧，为共同庆祝日中邦交正常化50周年营造良好氛围。日方愿同中方加强各领域交流合作，就互相支持办好东京奥运会和北京冬奥会保持沟通。

王毅阐述了中方在钓鱼岛、南中国海等问题上的原则立场，反对日方介入涉疆、涉港等中国内政，要求日方遵守国际关系基本准则，作为近邻对中国的内部事务保持起码的尊重，不要把手伸得太长了。

双方还就区域合作、气候变化以及缅甸局势等国际地区问题交换了意见。