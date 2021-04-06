台湾女性不到两成认为结婚是重要的事

台湾中研院社会所兼任研究员杨文山以最新的台湾青少年长期追踪调查计划第十二次调查结果分析，2017年当时28到32岁的男女性，对于成为大人指标的重要度调查，发现只有36.5％的男性觉得结婚是重要的事情，女性更仅19.6％。他直指不结婚才是台湾生育率低的关键，若政策方向未切中要害，生育率持续探底似乎无可避免。

根据《自由时报》报道，杨文山表示，人口学者认为现在所有政策的介入都不太可能提升生育率，但有一个比较重要的，就是鼓励年轻人进入婚姻；已有学者研究指出台湾已婚夫妻有高意愿生养小孩。

若结婚也不生，杨文山指最主要问题是没有安定的住处，而买不起房子是结婚后不生最重要的原因，进而就限制生育意愿。至于为什么不生第二胎？主要是因为育儿的照护让生产意愿受阻，没有好的托育照顾环境可以安心再生一胎，这些人就不愿意生第二胎。

中研院社会所副研究员郑雁馨也表示，台湾生育率低的关键点，不在已婚夫妻少生或不生。事实上，已婚夫妻的生育率直到 1974年次这个世代仍接近两人，因此生育率低几乎是由结婚率下降驱动。主要来自适婚年龄女性有偶率的大幅下降，尤其以20到29岁区间为主，其次是30到34岁区间。因此晚婚以至于终身未婚且未育，才是促成台湾在后工业化时期生育率持续探底的主要原因。

为什么结婚率直线下降？郑雁馨从传统婚配价值角度来分析，结婚第一件事想到的就是要生小孩，但现实来说，就学就业时程拉长，平均初婚年龄大幅上升，择偶的年龄偏好对两性都不利。例如45岁男生就算与相近年龄的女性两情相悦，也可能因为生育比较困难被家长反对。但年轻女性出生世代更是越来越少，如果年长男性还想找年轻女性，就会产生女生太少、男生太多的情况。

此外，公卫医疗宣导落后，还一直在讲28岁是黄金生育年龄、34岁是高龄产妇，事实上35岁的妈妈贡献许多出生人数。妇产科医师应给予明确数据说明高龄生产风险到底多高。且生育不只是女性的事情，也有研究指出男性高龄所造成的生育风险，应该要有平衡的说明。