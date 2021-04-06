中国减贫白皮书：7.7亿农村人口脱贫

中国国务院新闻办公室今天发布的《人类减贫的中国实践》白皮书显示，改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困。白皮书说，这不仅是中华民族发展史上具有里程碑意义的大事件，也是人类减贫史乃至人类发展史上的大事件。

根据新华社及“新华视点”微博报道，白皮书指出，按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。

白皮书还显示，贫困地区农村居民人均可支配收入，从2013年的6079元（人民币，下同，约1243新元）增长到去年的12588元，年均增长11.6%。贫困人口生活水平显著提升，去年贫困县九年义务教育巩固率达到94.8%、99.9%以上的贫困人口参加基本医疗保险、贫困地区自来水普及率提高到83%。

这份白皮书还记录了中国消除绝对贫困历程，介绍人类减贫的中国探索和实践、分享中国扶贫脱贫的经验做法。

白皮书说，占世界人口近五分之一的中国全面消除绝对贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，不仅是中华民族发展史上具有里程碑意义的大事件，也是人类减贫史乃至人类发展史上的大事件，为全球减贫事业发展和人类发展进步作出了重大贡献。

白皮书说，改革开放极大促进了中国发展，中国减贫进程加快推进。中国发展进入新时代，中国减贫进入脱贫攻坚历史新阶段。中共十八大以来，经过八年持续奋斗，到2020年底，中国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务。

白皮书指出，脱贫攻坚战对中国农村的改变是历史性的、全方位的，是中国农村的又一次伟大革命，深刻改变了贫困地区落后面貌，有力推动了中国农村整体发展，补齐了全面建成小康社会最突出短板，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标奠定了坚实基础。脱贫攻坚战全面胜利，中华民族在几千年发展历史上首次整体消除绝对贫困，实现了中国人民的千年梦想、百年夙愿。

