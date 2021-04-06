中国原高官：对外经济部门抵御冲击 安全垫较厚

中银证券全球首席经济学家、中国前外管局国际收支司司长管涛认为，近期美国通胀预期抬头，10年期美债收益率飙升，美指反弹引发所谓“缩减恐慌”；主要经济体为应对疫情大流行采取空前的财政货币刺激力度，但持续时间较短，迄今对中国对外经济部门的影响有限。

据路透社报道，管涛解释说，一方面，尽管民间对外净负债规模及占比均有所上升，但到去年底，民间对外净负债与名义GDP之比仍仅有7.7%，甚至还低于2019年人民币“破7”前夕1.1个百分点。与2013年“缩减恐慌”之时，中国该比例高达20%多相比，更是不可同日而语。

另一方面，由于疫情先进先出，中国率先复工复产，有望保持经常项目盈余较大的优势。今年前两个月，国际收支口径的货物和服务顺差合计865亿美元（1160.01亿新元），去年同期为逆差377亿美元。

除外贸进出口“开门红”、由逆差转为顺差外，服务逆差较上年同期进一步收敛58%，其中旅游收支同步下降，旅游逆差减少136亿美元，贡献了同期服务逆差降幅的72%。

管涛说：“鉴于我国通过疫苗接种达到群体免疫时间比较靠后，这意味着我国跨境人员往来解封将会较迟，服务逆差有可能继续收敛，支持我国维持较大规模经常项目盈余。这种外汇现金流将为我国抵御外部冲击提供较厚的安全垫。”

国际金融协会首席经济学家3月初评论说，市场正在经历一场类似于2013年的“缩减恐慌”，因投资者担心美联储会提前退出刺激计划，债券收益率出现飙升。

近期人民币汇率经历九个月的持续单边升值后，于3月份重新跌破6.50关口，到月底则抹去了年内所有涨幅。也有人开始讨论这次“缩减恐慌”可能对中国对外经济部门的影响。