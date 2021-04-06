彭博：中国故技重施用南中国海策略试探拜登

菲律宾此前指220艘据信载有中国民兵的渔船入侵南中国海牛轭礁争议海域，中国外交部随后辩称，这些船只是“避风”，吁请菲律宾“理性看待”。美国前军官指出，如果中国的目标是在不打算战斗的情况下占领海域和环礁，那么这是一个聪明但不诚实的策略。

根据彭博社报道，美军退役将领、前太平洋司令部联合情报中心主任舒斯特（Carl Schuster）指出， 只有职业海员知道这是个谎言，“没有船只会在风暴来临前几周在风暴区‘避风’。如果这些真的是商业船只，每天把它们拴在一起飘荡在海上需花费的成本即使不是几千美元，也至少是几百美元。”

报道指出，这看起来越来越像北京在试探美国总统拜登在承诺与该地区盟友合作以遏制中国后，是否会采取任何行动。菲律宾外长小特奥多罗·洛钦（Teodoro L Locsin, Jr）此前指责奥巴马政府未能就2012年发生在斯卡伯勒浅滩（Scarborough Shoal，黄岩岛）的类似事件中阻止中国，而那次事件是中国国家主席习近平在整个南中国海建立军事设施的前兆。

舒斯特还分析说，这是一个考验，看美国政府愿意做些什么，“美国的反应将决定下一次的试探。目前，我们所做的一切更多的是口头上的，而不是实质性的。”

美国上月表示站在菲律宾一边指责中国使用“海上民兵组织来恐吓、挑衅和威胁其他国家”。在上个月的一次新闻发布会上被问及与中国关系时，拜登说他的政府将在南中国海和其他地方“要求中国遵守规则”。

但现在的一个大问题是如何校准回应。中国使用商业渔船的做法相当于一种“灰色地带”策略，让北京方面能够否认任何错误。如果美国派遣一艘航空母舰或其他军舰靠近岛礁，可能会让人觉得反应过度，反而被认为是侵略者。

而另一方面，如果美国什么都不做会显得软弱。过去几年，美国加大了对中国在该海域主权的挑战，增加了在争议领土附近进行所谓的航行自由的频率。拜登政府还重申，美菲防务条约涵盖在南中国海的任何攻击，这是前任总统特朗普在数十年官方含糊不清之后做出的澄清。

对拜登来说，另一个主要的问题是菲律宾总统杜特尔特破坏了美菲联盟，并与北京建立更紧密的关系。

菲律宾退役海军少将隆梅尔表示，只要杜特尔特掌权，海军的选择就非常有限，“由于缺乏连贯的战略，海军仅限于通过社交媒体提出外交抗议和发表针对中国的声明。”

菲律宾周一的声明使用了迄今为止最强硬的措辞，称2016年的一项国际仲裁裁决明确表明，中国没有在该海域捕鱼的历史权利，该海域属于菲律宾的专属经济区。

声明还谴责中国使馆批评菲律宾国防部长洛伦扎纳（Delfin Lorenzana）的行为。洛伦扎纳上周六指出，“我不是傻瓜，目前天气很好，它们（中国船只）没有理由停留”。洛伦扎纳隔天再次发表声明，指责中国“海上民兵”企图进一步占领南中国海，称中国此前在黄岩岛、美济礁“就曾这样做”。

但到目前为止，杜特尔特本人一直保持沉默。报道分析说，限制杜特尔特采取更强硬立场的一个因素，可能是需要确保疫苗。该国冠病数目激增，马尼拉上周再次被封锁，而菲律宾大部分疫苗都来自中国科兴。