消息：中国央行限制贷款增速 因担忧资产泡沫 

消息人士透露，随着对资产泡沫担忧升温，中国央行据悉要求主要银行年内余下时间放缓贷款增速。

据彭博社报道，中国央行在3月22日召开的信贷结构优化调整座谈会上曾公开要求，要保持贷款平稳增长、合理适度。知情人士透露进一步细节，央行在会上要求银行今年的新增信贷投放量与去年相当，而由于1月至2月份信贷超预期激增，这意味着银行需要限制今年余下时间的信贷增速。

官方数据显示，2020年中国银行业新增人民币贷款规模为19.6万亿元人民币（4.01万新元）。今年1月至2月新增贷款已达创纪录的4.9万亿，同比增加16%。其中一名知情人士说，部分外资行近期也被窗口指导，要求其控制贷款增速。

上述人士不愿具名，因信息未公开。中国央行未能立即予以置评。

随着疫情稳步受控，中国经济复苏强劲，防范资产泡沫风险也被提上日程。银保监会等监管部门上月底要求银行加强审核经营用途贷款，防止流入房地产领域。英国《金融时报》此前亦报道称，央行2月份要求银行将第一季度的新增贷款规模保持在去年同期的同等甚至更低水平。

凯基证券分析师陈浩认为，上述消息尽管并不意外，但增强了市场对流动趋紧的预期，对高估值板块形成压力。

中国股市节后首日由逾四周盘中高位回落，贵州茅台等机构抱团的高估值股票领跌上证综指。截至上午交易结束，上证综指跌0.3%，贵州茅台跌2.5%。

根据彭博计算，若今年维持去年新增贷款规模，则意味着贷款增速为约11%，创逾十年最低。但随着利率走高和坏账得到控制，去年为让利实体经济以支持抗疫的银行业，也可能得以逐渐增强盈利能力。