上海外籍人士开始接种冠病疫苗

上海近日开始为外籍人士施打冠病疫苗，其中同仁医院上周六（3日）已有765人接种，昨天也有1200人预约。

根据澎湃新闻报道，上海自上周一（3月29日）起启动在沪外籍人士的疫苗接种预约，民众可透过“健康云app”于网上预约。

接种医院之一的上海同仁医院院长马骏表示，该院上周六（3日）启动首场对外籍人士的疫苗接种专场，当天共有765人完成接种，昨天（5日）则有1200人预约。

据上海官方日前公布的消息，此次疫苗接种使用的是中国研制的病毒灭活疫苗，需接种两剂。

外籍人士若参加上海社会保障医疗保险，则享和中国公民同等待遇；未参保者，则需自费每剂人民币100元（约20新元）。

接种的外籍人士需先出示预约日期、量体温、签署知情同意书和告知书等，再行接种。接种后需要留院观察30分钟，以观察有无异常反应。

报导引述前来接种的法国籍国际学校教师百荷表示，接种疫苗能让她早点回法国，之后再到中国工作也更方便。

另据中央社报道，近期一些台湾民众表示已可预约，网上也有台人分享自己赴莘庄卫生中心接种疫苗的过程，也有台人在网上分享自己接种第一剂疫苗的过程。此外，有消息指出，接获通知指将接种科兴疫苗。

不过上海的相关部门仍表示，目前未有台人可接种疫苗的正式消息。

