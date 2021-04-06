中国邮政局推新规要求减少包装

中国国家邮政局市场监管司副司长管爱光今天表示，中国首部关于快递包装治理的专项部门规章《邮件快件包装管理办法》，围绕邮件快件用什么包、怎么包、怎么管三个关键问题，包括要求优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，优化邮件快件包装，减少包装物的使用。同时，从本月正式启动过度包装专项治理，争取利用一年的时间，有效遏制过度包装等违法违规行为，初步构建防止过度包装的长效工作机制。

根据央视新闻报道，中国国家邮政局今天在二季度例行新闻发布会上，对相关文件进行解读。副司长管爱光表示，文件坚持目标导向和问题导向，聚焦规范邮政快递领域包装管理，注重系统设计和多方协同，从包装的采购使用、包装操作等环节，明确寄递企业主体责任和法定义务，完善监管治理措施，明确法律责任，立足管用实用，对实践中行之有效的监管方式予以固化，并实现了制度设计上的突破和创新。

管爱光说，文件明确了寄递企业总部的统一管理责任，规定寄递企业应当建立健全包装管理制度，使用统一的商标、字号或者寄递详情单经营寄递业务的，商标、字号或者寄递详情单所属企业应当对邮件快件包装实行统一管理。强化了邮件快件包装源头治理，针对“包装选用”单设一章，明确了包装选用要求和原则，规定寄递企业应当严格执行包装物管理制度，采购使用符合国家规定的包装物，优先采用可重复使用、易回收利用的包装物，优化邮件快件包装，减少包装物的使用，同时，加强对协议用户的引导和管理，推动共同落实绿色包装要求。

管爱光还说，文件突出了包装操作标准化和规范化建设，明确要求寄递企业规范操作和文明作业，避免抛扔、踩踏、着地摆放邮件快件等行为，防止包装物破损；同时，按照环保、节约的原则，合理进行包装操作，不得过多缠绕胶带，尽量减少包装层数、空隙率和填充物；鼓励寄递企业建立健全工作机制和回收流程，对包装物进行回收再利用。

管爱光指出，快递包装绿色治理离不开用户的配合和支持，用户除了应当遵守邮件快件包装的基本原则和一般要求，自备包装物也应当符合相关规定，同时还需要配合寄递企业落实有关要求。她举例说，对快递员依照规范进行的包装操作，用户不宜提出过多缠绕胶带等不合理的要求；自备包装物不符合规定，快递员要求更换或者代为更换的，用户不得拒绝或阻碍；对寄递企业投入使用的可循环包装物，收件人应当在取出内件后将可循环包装物归还快递员。

管爱光呼吁：“便捷快递人人享有，绿色快递人人有责，让我们共同为构建绿色快递、建设美丽中国做出贡献。”

中国邮政管理部门下一步将加强执法检查，强化支撑保障，营造有法必依、执法必严、违法必究的良好氛围，确保文件得到有效贯彻落实。

管爱光强调，为了有效落实文件规定做好过度包装治理，邮政管理部门将推动出台《快递业限制过度包装要求》行业标准，结合行业实际进一步细化过度包装的认定依据；并将在加强常态化监管的同时，于本月正式启动过度包装专项治理，争取利用一年的时间，有效遏制过度包装等违法违规行为，初步构建防止过度包装的长效工作机制。

