中国国产球鞋因标价波动大被平台下架

中国潮流网购社区平台“得物”今天发布关于个别鞋款价格波动的情况说明表示，并针对网传图中涉及的三款球鞋中卖家所标价格波动过大的球鞋，进行了下架处理。

得物在官方微博中称，三款球鞋的价格均为平台卖家个人设定，且在卖家设定的价格下并无买家成交或极少有买家成交。此外，得物对全平台商品进行核查，另发现20款球鞋存在卖家所标价格波动较大的问题，对这些球鞋都做了下架处理并对三名涉嫌恶意影响商品标价波动的卖家采取封禁措施。

得物方面称，在平台上交易的商品大部分是常规款商品。与日常消费品类似，得物上大部分商品在新品发售后，因折扣等原因，价格低于发售价。除了常规商品，球鞋品牌方每年还会根据不同的时间节点，推出少数全球限量商品。此类商品在平台所有商品中占比极低，且价格受到买卖双方意向的影响，平台不参与定价。

得物方面表示，平台将会增加对卖家异常标价的监测，对卖家标价波动过大的商品，会第一时间做相关处理。一旦发现恶意操控价格的卖家，将进行包括下架商品、封号等在内的严肃处理。

新华社昨天发表题为《借机哄抬“国货”价格是自断门路》评论文章，其中提及，在微博、朋友圈和以虎扑为代表的一些网络论坛上，出现了中国国产品牌球鞋涨价和缺货的消息。一些网民发现，李宁、安踏等国产品牌的有些“限量款”球鞋价格飙涨，其中某品牌一款球鞋的价格涨幅达31倍。

新华社指出，近年来，国产品牌在科技研发和外观设计等方面都有了长足进步，的确有了迈向中高端市场的底气。加之当前一些洋品牌球鞋因其恶意“封杀”“新疆棉”行为受到中国市场冷落，消费者纷纷用脚投票支持国货，国产品牌遇到良好发展契机。然而，如果因为“炒鞋”导致球鞋爱好者买不到想要的球鞋，进而让国产品牌失去消费者的信任，无异于竭泽而渔，自断国产品牌升级之路。

