郑渊洁童话大王旗舰店入驻拼多多

中国国家反盗版形象大使郑渊洁授权的“童话大王旗舰店”昨天正式入驻拼多多。郑渊洁表示，童话大王图书每天售出近3万册，平均每3秒售出一册，“希望大家可以在拼多多童话大王旗舰店，放心购买到平价正版的好图书。”

根据澎湃新闻报道，“多多读书月”负责人表示，国家反盗版形象大使郑渊洁老师的加入，满足了拼多多平台用户旺盛的知识消费需求，为更广大的读者群体带来了更多的优质少儿书籍，“拼”到更多少儿童趣，进一步推动了知识普惠、科学育儿。

郑渊洁的皮皮鲁童书销量逐年上升，2008年，联合国向郑渊洁颁发“国际版权创意金奖”。2011年，国家新闻出版总署、国家版权局和全国扫黄打非办授予郑渊洁国家反盗版形象大使称号。

拼多多上周三（3月31日）正式启动“多多读书月”活动，旨在推广“平价好书 全民悦读”的理念。未来几天，拼多多即将官方补贴推出千万读书基金，旨在推动全民阅读的良好氛围，并发起向偏远地区中小学生捐赠教辅读物的书香角公益行动。

当前，拼多多在持续加强优质图书的引进力度，截至目前已引进超过2700家出版社、图书公司、渠道商入驻，并达成密切合作。

推进全民阅读的同时，拼多多还在加大对盗版图书的打击力度。拼多多平台治理负责人介绍，当下率先应用人工智能算法，基于海量数据进行挖掘和分析，从底层重构了违规商家、商品识别、假货识别、劣品识别等模型库，对图书商品进行24小时线上巡检。

“多多读书月”负责人透露：“我们希望通过持续一整月的多多读书月活动，对平价正版好书倾斜官方补贴、流量支持，进一步推动与出版社、知名作者的深度合作，将更多优质、平价的正版好书带给消费者”。

