港中大医学院：幼儿带活性冠病病毒时间极长

香港中文大学（简称港中大）医学院今天公布一项研究结果指出，近七成确诊冠病幼儿无病症，但肠道可长时间持续带活性病毒，幼儿成为冠病病毒隐形传播者的风险不容忽视。

据香港中通社报道，港中大医学院研究团队比较发现，香港确诊冠病的儿童比例偏高。港中大医学院肠道微生物群研究中心副主任黄秀娟表示，研究数据显示香港3岁或以下确诊幼儿中有超过四成患者没有征状，反映必须正视儿童作为隐形传播者的问题。

自去年3月底开始，港中大医学院提供免费粪便检测冠病病毒服务。截至今年3月25日，中大冠病病毒检测中心在超过17500个粪便样本中，成功识别22例确诊个案，阳性比率为0.13%；其中有20个确诊个案为6岁以下幼儿，比例逾90%；而没有征状的隐形个案也超过70%。

负责检测的港中大医学院微生物学系系主任陈基湘指出，粪便检测是可靠及有效的方法，可找到没法提供呼吸道样本的隐形个案。

陈基湘表示，研究团队透过粪便检测，发现幼儿大多是隐形传播者；虽然他们没有征状，但病毒载量高，而且带活性病毒的比例更高达九成，极具传染性。再加上他们持续带活性病毒的时间十分长，其中一个案的粪便持续带活性病毒期更达36天。这些因素都显示受感染的幼儿更容易将病毒在社区传开，是防疫措施中值得关注的一群。

中大医学院儿科学系系主任李民瞻说，发烧、咳嗽和流鼻水是儿童感染冠病最常见的病征，但这些征状往往被以为是普通感冒，因而未有察觉孩子染病及安排检测。