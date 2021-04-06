福布斯富豪榜：四成新晋富豪来自大陆

福布斯富豪榜今天公布，今年共有2755位新富豪迈入亿万富豪俱乐部。随着中国经济回暖及资本市场的活跃，来自中国大陆的新富豪达626位，新面孔更有超过40%来自大陆。

福布斯中国官网也透露，中国的亿万富豪人数仅次于美国；美国今年依然占据了魁首的宝座，共有724名上榜者。美国亿万富豪财富总额也是高居榜首。全球财富排名前两名的富豪均是美国人——杰夫·贝索斯（1770亿美元）和埃隆·马斯克（1510亿美元）。

中国财富大幅增长的背后动能是什么？福布斯中国官网分析，在冠病疫情期间，中国经济表现优于世界上的大多数国家，并且这一趋势很可能还将在今年继续，这将有力地提振当地的资本市场。

同时，中国的医疗行业为全世界提供了遏制疫情所需的试剂盒和医疗物资，而在新晋的大陆亿万富豪当中，10%多来自于医疗行业。

中国资本市场改革使上市更加容易，也为中国的财富增长助了一臂之力。香港依然是重要的金融中心：现任中国首富、农夫山泉董事长钟睒睒就是在农夫山泉在港上市以后，以689亿美元的身家荣登中国富豪榜首。

此外，在过去一年里，中国在科技领域试图引领世界所做出的努力，也为当地催生了许多新的财富。沈南鹏和张磊等风险投资人的出现，体现了中国风险投资者日益增长的全球影响力和洞察力。

