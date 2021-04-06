西藏发布“十五禁”通告：禁携带破坏民族团结书籍

中国西藏自治区政府今天公布与边境管理有关、被称为“十五禁”的15项严格禁令。其中包括严禁携带、载运、散播含有危害国家安全、破坏民族团结内容的报刊、书籍等物品。

据西藏日报微信公众号发布的消息，根据通告，这15项禁令由西藏自治区公安厅、商务厅、旅游发展厅、外事办公室、体育局、出入境边防检查总站联名发布。

根据通告，这“十五禁”的第一条，是严禁未持有效边境通行证或相关批准文件擅自进入边境管理区、边境地带、边境特定区域、军事禁区、军事管理区，以及设有“游客禁止通行”标识等区域。

其他条文包括：严禁拒绝、逃避边防检查和管理；严禁伪造、变造、买卖、骗取、冒用各类边境通行证件；严禁组织或者运送、收留、藏匿无有效边境通行证或相关批准文件人员出入边境管理区；严禁资助、协助、组织或者运送他人偷越国（边）境，为偷越国（边）境人员提供条件。

条文也严禁未经有关主管部门批准在边境管理区、军事禁区、军事管理区从事测绘、勘探、采矿、采伐、爆破、科学考察、登山和拍摄影视等活动；严禁携带、载运、散播含有危害国家安全、破坏民族团结内容的报刊、书籍、图片、音像制品、电子产品等违禁物品。

此外，严禁在边境地区私自开展“低慢小”飞行器飞行活动，以及擅自处置不明飞行器、空飘物、漂流物或者其他可疑物品；严禁未经有关主管部门批准，通过拍摄、录音等方式获取边境地区相关保密信息资料。

通告最后指出，凡违反“十五禁”规定者，依法追究当事人和其他责任人员责任。构成犯罪的，移送司法机关处理。