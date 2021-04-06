贩售反修例抗争装备店家疑清货

旺角一家“楼上铺”被爆涉嫌违法出售镭射笔、防毒面罩和带有政治诉求的襟章等大量“抗争物资”，随后店方疑欲避免刑责展开“大清货”行动，在社交群组留言暗示将“物资”免费派发予“同路人”，吸引不少青年登门查询及索取，同时宣称发售印有中国国旗的头盔，强调自己“爱国爱党”。

根据《星岛日报》报道，Telegram社交群组“香城XX 血色蟹货部”通过网购和旺角“楼上铺”出售“抗争物资”，包括可视作攻击性武器的镭射笔，以及防毒面罩等“防具”和印有“五大诉求，缺一不可”等带有政治诉求的襟章，或涉及《香港国安法》等罪行。

店方在昨天被曝光后，随即将社交群组更名为「香城XX 红色党务部」，群组头像由原来绑上印有“公民抗命”头巾的男子，改为毛泽东肖像及“革命无罪，造反有理”字样，介绍文字则改为简体字，并加上“毛主席万岁”及“方丈上左报”，同时迅速展开“大清货”行动。

消息人士称，“物资店”负责人疑担心遭警方“秋后算帐”而欲移除“罪证”，昨在群组留言暗示“手足”可免费领取“物资”。

据当地媒体目击，店内昨午外聚集了约20名青年男女，当中不少为黑衣人，有人从店内带走部分“物资”，但因现场颇为挤拥，没法看见是否付款。

另外，店主也在群组留言为自己辩护，指其“物资”并非向示威者收购，而是从大陆大型购物网站购入，其销售的镭射笔威力亦不大，主要销售予地盘工人，又否认自己出售印有“光复香港，时代革命”字样的襟章，只是曾经代人寄卖，但承认有售印有“五大诉求，缺一不可”字样的襟章，同时宣布发售一款印有多面中国国旗的头盔：“Wargame（野外枪战游戏）用品，身在打game心在党！”

对于“物资店”疑欲清货逃避刑责，大律师陆伟雄表示，假如警方于行动中未能搜出有关涉嫌违法的“物资”，相信比较难作出检控，但若店方只将“物资”下架及藏于其他地方，一旦被警方搜获，已涉嫌干犯“藏有攻击性武器”或“藏有工具可作非法用途”，因为两者法例均列明“管有”已犯法，并不一定要出售。