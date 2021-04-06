财新中国服务业PMI创三个月新高

中国服务业正在加速恢复元气，最新公布的财新3月服务业PMI呈现与官方非制造业PMI类似的改善趋势，逆转此前三个月的下行之势并创下三个月最高，随着秋冬疫情逐步受控，服务业供给、需求均较今年前两月明显转好，带动就业指数升至扩张区间，惟需警惕制造业和服务业通胀抬头，制约未来政策空间。

据路透社报道，财新/Markit周二联合公布，中国3月服务业采购经理人指数(PMI)升至54.3，高于上月的51.5，并结束此前三个月的下降趋势，连续11个月位于扩张区间；3月综合PMI亦升至53.1，上月为51.7。

财新智库高级经济学家王喆点评道：“总体而言，疫情后经济的复苏仍在持续，制造业和服务业供求均位于扩张区间，但受秋冬局部疫情结束因素影响，两者边际改善速度有所分化：制造业恢复速度连续第四个月下降，服务业则强劲反弹。”

他指出，受此影响，服务业就业当月大幅改善，制造业就业市场则明显承压。通胀仍是未来关注的重点，制造业、服务业成本端和收费端价格指数已升数月，通胀压力不断凸显，制约了未来政策的腾挪空间，不利于后疫情时期经济的持续恢复。

就服务业而言，王喆认为，服务业供给、需求连续11个月保持扩张，扩张速度较此前两个月大幅反弹。秋冬季局部疫情基本告一段落，服务业景气度迅速恢复，供求同步上行。相比旺盛的内需，外需仍有待改善，当月服务业新出口订单指数连续第二个月低于荣枯线，但收缩程度有限。

随着市场向好，服务业就业明显改善。服务业就业指数较前月大幅攀升3个百分点，重回扩张区间。尽管如此，用工数量的增加仍不足以消化不断涌入的新订单，当月服务业积压工作量有小幅增加。而原材料价格的上涨、人力成本的增加、以及能源价格的攀升，助推服务业投入价格指数连续九个月位于扩张区间。受成本推动影响，服务业收费价格指数亦连续第八个月高于荣枯线，通胀压力持续增加。

不过，服务业企业家对未来经济恢复和疫情控制信心度极高。当月服务业经营预期指数录得2011年3月以来的新高。

中国两大制造业PMI先行指标3月走势背离，因调查样本不同，官方制造业PMI升至51.9，为三个月最高，而财新制造业PMI则逊预期降至11个月低位50.6。尽管“一升一降”，但二者均保持在扩张区间，且业界对未来经济恢复和疫情控制充满信心。

国家统计局公布的官方3月非制造业商务活动指数环比则上升4.9点至56.3，为四个月高位；综合PMI产出指数为55.3，比上月升3.7点。

去年2月受疫情导致经济活动近乎停摆影响，财新服务业PMI一度降至26.5，为该项调查开启逾14年来首次降至50的荣枯线下方。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。