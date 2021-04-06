“南京大学碎尸案”家属决定撤诉

中国南京大学碎尸案受害者的家属，至今仍未等到南京大学的任何回应。家属已经提出撤诉。

据澎湃新闻报道，被害人刁爱青的姐姐4月6日发文说：“出于种种原因，我们决定撤诉。”文中称，作为受害者的家属，至今仍未等到南京大学的任何回应。

同日，被害人家属代理律师周兆成确认，家属确实已经提出撤诉。刚得知撤诉决定，感觉非常震惊。但作为该案的代理律师，尊重委托人的决定。

刁爱青的姐姐说，他们3月29日向提交了对南京大学的起诉，目前未收到法院的立案通知，南京大学在清明假期，也没有就家属提交的起诉进行任何回应，也并未主动联系。

刁爱青的姐姐在文中透露撤诉原因。其称，这两天，陆续有工作人员和亲朋来到家中，询问是否有撤诉的可能，也提出想要慰问家里的老人。亲属的态度是，这是一起正常的民事起诉，“我们希望通过合法程序获得一个答复，能够给出回应的，只有法院还有南京大学，而不是其他部门。”但在与本地领导沟通后，家属填写了撤诉申请书，“我们今后还要生活，孩子还在读书，一些家人亲戚也在劝我们，考虑了种种因素后，我们决定撤销起诉。”

刁爱青的姐姐在文中写道，“我们希望南京大学能给我们一个回复，这25年我们一直在等，案发前我妹妹刁爱青在学校经历了什么。我们也希望，南京警方能够继续侦破，早日让凶手落网，给受害者和家属一个答案。我们的父母不能再等了。”

据中国新闻网此前报道，距离“南京大学碎尸案”发生已经过去了25年，虽然南京警方从未放弃寻找凶手，但该案件仍未侦破。“南京大学碎尸案”受害人刁爱青姐姐刁爱华3月29日前往南京市鼓楼区人民法院，就刁爱青遇害一事起诉南京大学，并在当日向法院提交了相关起诉材料。

前述报道称，该案的代理律师周兆成表示，他们的诉求就是要求南京大学对25年前“刁爱青凶杀案件”承担民事责任。“(法院)依法受理了我们的材料函，然后让我们回去等立案通知。”周兆成称，他们要求校方承担死亡赔偿金以及丧葬费，还有精神损害赔偿金，合计162万元人民币。

另据楚天都市报极目新闻报道，3月31日，南京大学宣传部内部人士回应，他们关注到了相关报道，得知此事已进入司法程序，会尊重司法程序。“进入司法程序之后，法院还没有给我们任何信息。由于还未立案，我们还不是被告。”由于该案历史久远，且案情复杂，法院将在七日内决定是否立案。

公开报道显示，“南京大学碎尸案”又称南京“1·19”碎尸案，案发于1996年1月19日，被害人刁爱青系南京大学成人教育学院一年级女学生，在校期间被凶手残忍杀害。凶手为毁尸灭迹，将刁爱青尸体加热至熟，并切割成2000片以上。该案案发后，南京警方从未放弃缉凶，但至今该案尚未侦破。