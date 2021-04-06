当当创始人谈35岁职场危机：人口红利惯的

近年来，“35岁危机”成了每个职场人都躲不过的一道大坎，许多用人单位在招聘员工时，都明文规定只要35岁以下者，对求职者和企业员工都造成了不小的影响，甚至陷入焦虑。对此，当当网创始人、早晚读书总经理李国庆认为，放眼今后十年人口红利即将消失，有经验的职场人不会有太多的替代，会逐渐好起来。

据快科技2018报道，李国庆认为，目前只是少数互联网大厂才会有这种要求，因为他们觉得35岁以上的求职者都上有老下有小，没有时间和精力跟年轻人拼，但35岁职场人不必过于在意此事。

他认为，35岁至40岁在市场、技术方面正是职场的黄金时期，拥有这些年积累的无数资源和深度技术，这些是新入职场的年轻人并不具备的。

李国庆说：“大家要招这么多年轻人，那是过去人口红利惯的，放眼今后十年人口红利即将消失，没人更多人替代你，踏踏实实该吃吃该喝喝。”

此外，李国庆此前还曾谈到中年失业的情况。

他认为，如果没有经济压力，正好游山玩水，天伦之乐；还有经济压力，天生我材必有用，就不要和年轻人争工作了，有养老经济、月子经济等选择，“无人车还没起来呢，咱当个滴滴的司机总可以吧。”

李国庆说，只要不自暴自弃，挣出养家糊口的钱，永远有机会。