中纪委发文介绍太鲁阁号

中央纪委国家监委上周五（2日）发文介绍此次发生事故的台湾铁路太鲁阁号是个什么样的列车，同时也介绍了台湾的铁路交通发展状况。

根据中央纪委国家监委网站消息，文章介绍台湾铁路的发展历史，并按照列车行驶速度区分，介绍台湾铁路列车包括自强号、太鲁阁号、莒光号和区间车等车型。

文章说，此次发生事故的太鲁阁号，是台湾铁路管理局于2006年引进的倾斜式列车，初期行驶路线为宜兰线、北回线，2008年2月首次行驶花莲到彰化路线。

至于为什么要用倾斜式列车？文章引述厦门大学台湾研究院副教授黄俊凌介绍，太鲁阁号所经地区主要为内山，弯道较多，倾斜式列车能够通过车辆装置的倾斜控制器，使列车在行经弯道时适度向内倾斜，抵销部分离心力，让列车以较高速度过弯。据计算，原台北到花莲间的自强号最快行驶时间需约2小时20分钟，太鲁阁号列车行驶则可缩短至1小时59分。

“太鲁阁号乘坐起来非常舒适，沿途有很多景点，同时票价也相对比较贵。”黄俊凌回忆自己乘坐太鲁阁号的体验。

但随着台湾民众自有汽车的比率上升，加之高速公路的建设，一些铁路也出现了营运不佳，部分铁路转型为观光用途。

文章引述台湾张先生所说，“在很多台湾人眼中，铁路带有怀旧和浪漫的意味。”他说自己当年就是在一段废弃的铁轨旁向妻子求的婚。台湾铁路管理局曾推出与当年火车上供应的饭盒一模一样“台铁怀旧便当”，引发了抢购风潮，之后便经常更换不锈钢饭盒图案，满足游客的追思之情。