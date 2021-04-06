中国多个平台现“海量喝播视频” 专家：比吃播危害更大

中国许多以“大胃王”为卖点的吃播博主在被官方媒体批评后逐渐减少，但又开始出现一种以喝酒为主题的“海量喝播视频”，有博主甚至一口气就喝下一大瓶白酒。专家表示，相比于吃播，喝酒的成瘾性和危害更大，用这种方式来赚流量，无异于“拿命换钱”。

根据北京日报客户端消息，这些喝播博主的封面看似是在分享各种美食。点击进去却发现，博主还没尝几口饭菜，就从屏幕外拿出了酒瓶和一个大酒杯，倒上了满满一杯白酒，随后一饮而尽。有时一杯不够，还要再喝上一杯。喝酒部分所占的时间，足足有视频总时长的一半多。

在中国各大平台上，以分享美食的名义实为喝酒的视频还有不少。“羊蹄这样吃才过瘾，配白酒十只不够吃”“晚饭安排两盘鸡爪，再喝上两杯好过瘾”……一些视频甚至把喝酒直接写进了标题里。视频里的博主也颇为海量，有的一顿饭就能喝光一整瓶白酒。

在视频评论区，有人对博主如此能喝发出了惊叹，有人担心起了博主的身体健康，还有人吐槽说喝酒图的是心情，不应该当作表演。值得注意到是，有部分网站已经特意为这类喝酒视频标注“该行为存在风险，请勿轻易模仿”，但并未对视频作出进一步监管。

视频中，还有人发起了喝酒挑战，一口气拿出好几瓶号称很易醉的酒，连续喝完；而有些人明明酒量不行，却依然录视频挑战喝酒，最后甚至吐了出来。

由于有人怀疑“酒没下肚”，也对酒的真假发出了质疑，有些博主还发明出了一种验证酒真假的办法——点火。因为酒精可燃，只要瓶子里倒出的液体能点起火来，就证明酒是真酒。

这些博主点火的办法还各有不同，有些人先把酒倒在杯子里，拿出一块纸巾沾湿，再把纸巾点燃。有些人除了把酒倒在杯子里，还会另外倒一些在桌子上，边点火边喝，甚至有人直接嘴对瓶喝了一瓶的白酒，再把口中最后一点酒吐出来点燃。有博主在点火时还发生了危险，已经点着了的液体不慎洒在了衣服上，连衣服都被烧坏。

据了解，这种喝酒视频相当吸引流量。某位以“介绍养马经验”为主要内容的博主，平均一个视频只有几百到几千的播放量，但某一次更新的“挑战喝九瓶酒”的视频，播放量直接达到了4.5万。

在喝播视频博主中，除了许多看起来就很能喝的男性，一些年轻女性也参与其中。一旦有女性能 “把喝酒当喝水”，甚至能“一口气喝几瓶酒”，这样的反差更能激起观众的好奇心，也就更容易吸引到流量。在某视频网站上，一名女性博主最火的一则视频就是以喝播为内容，播放量达到了惊人的173万。在这则视频当中，博主和另外几个年轻女性互相拼喝60度烈酒，其中一人甚至醉晕在了厕所里，最终由同伴将她扛了出来。

对于网上出现的吃播喝播视频，治疗“喝酒成瘾”的专家、回龙观医院酒药依赖病房主任杨可冰认为，相比起之前的大胃王吃播，这种喝播的危害性更大。“因为酒是更容易让人成瘾的，而且喝酒的损害往往是慢性长期的，一时半会可能看不出来。等发现问题的时候，损害已经很严重了。”

杨可冰在医院接触过许多形成了酒依赖的病人，相比于酒对病人脏器产生的生理损害，更让杨可冰印象深刻的，是酒对病人精神造成的影响。“喝酒成瘾之后，人的情绪会变得非常不稳定，性格甚至都会发生改变。有的人还会患上情感障碍、抑郁症或者酒精性痴呆。”

从结果来看，吸引到流量的博主们成功的靠播放量变现，有些博主甚至还开辟了“合作渠道”，承接商业推广。杨可冰担心的是，有些观众觉得拍这些视频能赚钱，就也想去效仿。“平台在其中也是有责任的，放任这些视频的出现，也是为了靠它们来吸引更多的流量。我认为这种具有不良导向的视频还是应该加强监管，平台不能赚黑心钱。做喝播的人也应该为个人健康着想，别拿命换钱。”

