港媒：传中国要求日本动画先审后播

港媒透露，近日传出中国官方要求所有影片平台的日本动画都要“先审后播”，这导致中国知名影视平台哔哩哔哩（俗称B站）目前能够正常播放的日本动画数量锐减，连载中的新作更是全部消失。

网媒“香港01”报道，中国官方上周五（2日）起，要求各影片平台要将日本动画先送交国家广播电视总局审核，获批登记号及确实审查通过后才能播放。由于审查时间较长，而且登记号总数有限，预期日后能够在中国大陆正常播放的日本动画将较以往大减，每天追新影集更是成为绝响。

报道也引述大陆自媒体指出，B站之前独家购买版权的多部日本动画，至今也都无法上架。

报道并称，从B站公开的动画播放时间表，过去及未来一星期仅有零星数部国产动画的新影集推出，甚至时间表上大多数日子都是空白。有网络消息透露，为规避政策要求，B站上不少日本动画已变成“仅限港澳台地区”、“仅限台湾地区”，以便大陆网民可以自行“翻墙”观看。

B站原本就有200多部动画是专供港澳台地区，或是港澳台地区的“特供版”，官方审查要求是一大原因。例如专供台湾播放的《约会大作战（第二季）》、《刀剑神域第二季》、《进击的巨人》系列，皆属于2015年3月被大陆文化部宣布查处的30部作品之一，大陆网民只能透过“翻墙”观看。

“香港01”指出，B站出现“灾情”惹来大批大陆网民不满：“真就变成先审后播了？”、“这事只能让我转向盗版的怀抱了，动漫版权时代恐怕一下倒退回20年前。”但也有网民认为，目前仍未有确切证实已经实施“先审后播”，“更有可能只是失去特权需要给番剧补上登记号，等登记完毕就可以正常更新”。