港公民党前立会议员郭荣铿传离港赴加拿大

已宣布退出香港政坛的公民党前立法会议员郭荣铿据传已离开香港，前往加拿大定居。

据网媒《香港01》报道，消息人士透露，郭荣铿于去年11月底离港，前往英国伦敦，及后转抵加拿大，其妻子及两名儿子也于12月现身加拿大。

公民党主席梁家杰接应询时表示，不清楚郭荣铿行踪，而他未收过郭的退党申请。

内务副主席赖仁彪也称，很久没有与郭荣铿联络，没有任何补充，强调至今未收到郭的退党通知。

郭荣铿1978年出生于加拿大，1981年跟随家人来到香港，后来前往英国求学，1999年取得伦敦大学国王学院法学学士学位，2000年在香港大学考获法律专业证书（PCLL），于2006年正式成为大律师。同年，郭荣铿加入公民党，参加当届选委会选举，成为法律界选委。

2012年，郭荣铿从党友吴霭仪手中“接棒”，出战2012年立法会法律界功能界别选举，当选立法会议员，2016年成功连任。

2019年10月，郭荣铿以内会副主席身份，主持内务委员会主席选举，民主派议员在会议期间不断提问，试图拖延主席选举，令内会2020年4月仍未选出主席。中联办和港澳办罕有地发声明谴责郭荣铿，港澳办点名批评郭荣铿等人企图瘫痪立法会，冲击宪法及其秩序，涉嫌公职人员行为失当。

去年年7月，郭荣铿出战法律界立法会选举，被选举主任裁定提名无效，取消参选资格（DQ）。同年11月，人大常委会就立法会议员资格问题作出决定，政府随即褫夺杨岳桥、郭荣铿、郭家麒和梁继昌四人会议员资格，郭荣铿其后宣布退出政圈。

郭荣铿被DQ后，宣布退出政坛，认为“议会式政治”不再可行，决定不再参选，但称无悔寻求美国制裁香港。他及后推出新书《当守的道》，回顾八年从政之路，由当初的法律界新星，到后来被揶揄是“林郑契仔”、内会风波遭北京炮轰，最后由林郑亲自提请人大DQ。